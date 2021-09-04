Лидеру движения, продвигающего «чудо-средство» от COVID-19, грозит до 25 лет тюрьмы

Власти Аргентины предъявили обвинение гражданину Германии Андреасу Калькеру, лидеру движения, пропагандирующего в Латинской Америке токсичный отбеливатель как «чудо-средство» от COVID-19, после расследования смерти пятилетнего мальчика. Об этом сообщает The Inside.

Ребенок скончался в августе прошлого года в городе Неукене, на западе Аргентины, в результате полиорганной недостаточности, связанной с отравлением диоксидом хлора. По данным материалов расследования, родители мальчика полагали, что это вещество способно предотвратить COVID-19.

Диоксид хлора, химическое соединение хлора и кислорода, используется для отбеливания и дезинфекции. Власти Аргентины, проведя расследование, обвинили Калькера в пропаганде диоксида хлора как эффективного средства в лечении различных заболеваний, в том числе COVID-19. Так, на его сайте, указывается, что некие клинические исследования продемонстрировали эффективность применения пациентами водного раствора диоксида хлора для профилактики коронавируса.

Калькера обвинили в том, что он рекламировал токсичное вещество как средство для лечения, а также в в незаконной медицинской деятельности и продаже поддельных лекарств. Мужчине грозит срок до 25 лет.