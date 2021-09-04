Россиян заподозрили в подкупе президента Гватемалы с помощью ковра с деньгами

4 сентября, 14:20

Прокуратура Гватемалы проводит расследование в отношении граждан России, которые могут быть причастны к подкупу президента страны Алехандро Джамматтеи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ведомства Хуана Луиса Панталеона.

По данным The New York Times, представители компании, якобы связанной с российским финансированием, привезли в резиденцию главы государства ковер, полный денег.

Панталеон отметил, что сам Джамматтеи пока не является фигурантом расследования, поскольку ему не объявили импичмент. В администрации президента Гватемалы комментировать подозрения отказались.

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СМИ: Пашинян поручил заняться подготовкой мирного соглашения с Азербайджаном

4 сентября, 11:04

В Армении ведется активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом, как передает Minval.az, сообщила ереванская газета «Паст».

«В эти дни в аппарате правительства, особенно в Министерстве иностранных дел, ведется довольно активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения. По поручению Никола Пашиняна, специалисты МИД совместно с аппаратом правительства в последние дни проводят углубленные исследования, пытаясь найти прецеденты для такого документа, а также подготовиться к возможным переговорам перед подписанием. Процесс осуществляется с ведома и при участии Кремля, и первые обсуждения документа могут начаться в октябре», — отмечает издание.