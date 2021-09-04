Вице-посол Северной Македонии помог вылететь из Армении представителю бывших властей

Правоохранительные органы Сербии задержали вице-посла Северной Македонии при ОБСЕ в Вене Миле Миленковски, по запросу властей Армении. Об этом сообщает ереванский «Спутник».

Отмечается, что дипломата задержали 27 августа при пересечении пограничного пункта «Прешево», когда он попытался перейти на территорию Северной Македонии. Однако только 3 сентября МИД Сербии подтвердил эту информацию.

Сербские правоохранители действовали в соответствии с запросом армянской стороны, которая ведет расследование уголовного дела, где фигурирует Миленковски.

По сведениям армянских правоохранительных органов, в 2018 году три дипломата Северной Македонии во главе с Миленковски частным бортом помогли вылететь из Армении представителю бывших властей, который обвиняется в хищении в особо крупном размере.

Пока не сообщается, о каком бывшем армянском чиновнике идет речь.

«Суд Сербии принял решение о задержании с целью экстрадиции, на основе международного ордера о задержании и обвинении в преступлении, совершенном в ходе частной зарубежной поездки», – заявили в МИД Сербии.