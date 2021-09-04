Facebook извинился за то, что пометил видео с темнокожими как видео «о приматах»

Американская компания Facebook извинилась за то, что искусственный интеллект присвоил пометку «приматы» видеоролику с темнокожими мужчинами. Об этом сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что ролик появился 27 августа на аккаунте британской газеты Daily Mail в социальной сети Facebook. На нем произошла стычка между темнокожими, белыми жителями и полицейскими. Рядом с видео появилось автоматическое уведомление, которое спрашивало пользователей, желают ли они «продолжить смотреть видео о приматах». При этом видео вообще не имеет отношения к обезьянам или приматам, отмечает NYT.

3 сентября компания Facebook принес извинения за «недопустимую ошибку», и заявил, что не допустит подобного вновь.

«Как мы уже говорили, несмотря на то, что мы работаем над улучшением искусственного интеллекта, мы знаем, что он не совершенен и нам предстоит много работы», — заявил пресс-секретарь компании Дэни Левер.