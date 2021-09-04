Facebook извинился за то, что пометил видео с темнокожими как видео «о приматах»

4 сентября, 12:11

Американская компания Facebook извинилась за то, что искусственный интеллект присвоил пометку «приматы» видеоролику с темнокожими мужчинами. Об этом сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что ролик появился 27 августа на аккаунте британской газеты Daily Mail в социальной сети Facebook. На нем произошла стычка между темнокожими, белыми жителями и полицейскими. Рядом с видео появилось автоматическое уведомление, которое спрашивало пользователей, желают ли они «продолжить смотреть видео о приматах». При этом видео вообще не имеет отношения к обезьянам или приматам, отмечает NYT.

3 сентября компания Facebook принес извинения за «недопустимую ошибку», и заявил, что не допустит подобного вновь.

«Как мы уже говорили, несмотря на то, что мы работаем над улучшением искусственного интеллекта, мы знаем, что он не совершенен и нам предстоит много работы», — заявил пресс-секретарь компании Дэни Левер.

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СМИ: Пашинян поручил заняться подготовкой мирного соглашения с Азербайджаном

4 сентября, 11:04

В Армении ведется активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом, как передает Minval.az, сообщила ереванская газета «Паст».

«В эти дни в аппарате правительства, особенно в Министерстве иностранных дел, ведется довольно активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения. По поручению Никола Пашиняна, специалисты МИД совместно с аппаратом правительства в последние дни проводят углубленные исследования, пытаясь найти прецеденты для такого документа, а также подготовиться к возможным переговорам перед подписанием. Процесс осуществляется с ведома и при участии Кремля, и первые обсуждения документа могут начаться в октябре», — отмечает издание.