Индия первой в мире разработала ДНК-вакцину против COVID-19

4 сентября, 12:36

Индия одобрила вакцину против коронавируса, которая с помощью кольцевой цепочки ДНК защищает иммунную систему от вируса SARS-CoV-2, это первая в мире вакцина такого типа. Об этом сообщает Nature.

Отмечается, что новая вакцина под названием ZyCoV-D вводится в кожу пациента без инъекции при помощи специального устройства, вакцина проникает в верхние слои эпидермиса под давлением.

Согласно данным клинический исследований, в которых приняли участие 28 тысяч человек, эта вакцина на 67% защищает от симптоматического COVID-19.

Несмотря на то что эффективность этого препарата не особо высока по сравнению с другими вакцинами от COVID-19, исследователи отмечают, что прямые сравнения некорректны, поскольку ZyCoV-D тестировалась против дельта-штамма, в то время как предыдущие препараты создавались на основе уханьского штамма.

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СМИ: Пашинян поручил заняться подготовкой мирного соглашения с Азербайджаном

4 сентября, 11:04

В Армении ведется активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом, как передает Minval.az, сообщила ереванская газета «Паст».

«В эти дни в аппарате правительства, особенно в Министерстве иностранных дел, ведется довольно активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения. По поручению Никола Пашиняна, специалисты МИД совместно с аппаратом правительства в последние дни проводят углубленные исследования, пытаясь найти прецеденты для такого документа, а также подготовиться к возможным переговорам перед подписанием. Процесс осуществляется с ведома и при участии Кремля, и первые обсуждения документа могут начаться в октябре», — отмечает издание.