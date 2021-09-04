Среди эвакуированных из Кабула в Германию и США оказались преступники

После захвата власти в Афганистане радикальным исламистским движением «Талибан» самолеты бундесвера должны были эвакуировать сотрудников организаций ЕС и НАТО, журналистов, правозащитников и других лиц, нуждающихся в защите. Однако, как сообщили в пятницу, 3 сентября, в федеральном министерстве внутренних дел, по всей вероятности, тем же путем в ФРГ прибыли и люди, которых немецкие власти охарактеризовали как «несущих потенциальную угрозу безопасности». Об этом пишет DW.

К настоящему моменту известно о 20 предполагаемых правонарушителях, которые «из-за того, что их не проверяли в Кабуле, оказались в Германии», указал глава немецкого МВД Хорст Зеехофер. По его словам, среди прибывших в Германию есть люди, осужденные за насилие, а также уличенные в подделке документов.

Четырех эвакуированных из Кабула ранее депортировали из ФРГ — в некоторых случаях уже несколько лет назад. Кроме того, по сведениям новостного агентства dpa, имена нескольких прибывших афганцев фигурировали в списках немецкого центра по борьбе с терроризмом. Двое правонарушителей были доставлены в пенитенциарное учреждение на основании выданных ордеров на арест, сообщил представитель МВД Германии Стив Альтер (Steve Alter). Еще двое афганцев находятся под надзором властей.

Преступники смогли воспользоваться воздушным мостом в Германию из-за «чрезвычайной ситуации», отметил Зеехофер. «Некоторые из них полностью подделали документы от а до я. И ни у кого уже не было полного контроля над ситуацией», — подчеркнул политик, имея в виду хаос в аэропорту Кабула.

Всего, по данным немецкого внутриполитического ведомства, после вывода войск НАТО из Афганистана в Германию были эвакуированы 4587 человек, в том числе 3849 афганцев и 403 гражданина ФРГ. Среди нуждающихся в защите были и граждане других государств. Немцев также вывозили союзники по НАТО.

О подозрениях в отношении эвакуированных из Кабула сообщают и в США. По данным телеканала NBC, в отношении примерно 10 000 из 30 000 эвакуированных в США афганцев потребовалась дополнительная проверка. Как утверждают источники телеканала, Вашингтон подозревает около 100 человек в возможных связях с «Талибаном» или террористическими группировками. Двое подозреваемых вызвали беспокойство американских спецслужб и были высланы в Косово.