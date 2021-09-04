Google заблокировала аккаунты бывших властей Афганистана, чтобы они не достались талибам

Американская компания Google временно заблокировала доступ к аккаунтам электронной почты сотрудников бывшей администрации Афганистана, чтобы они не достались пришедшим к власти талибам.

Ранее талибы заявили, что установили контроль над Панджшером. По словам корреспондента турецкой газеты Yeni Safak, радикалы уже начали праздновать полный захват Афганистана. Они устроили салют в честь падения фронта сопротивления.

Наступление «Талибана» в Панджшере началось в ночь на 3 сентября после провала переговоров с лидером фронта сопротивления Ахмадом Масудом.