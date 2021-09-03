Более половины смертей от ковида в Пентагоне приходится на гражданских служащих

4 сентября, 00:31

Среди заболевших коронавирусом сотрудников Минобороны США военнослужащие составляют более 66%, свидетельствуют данные американского военного ведомства.

Согласно последнему обновлению от 1 сентября, из всех 347,6 тысячи заболевших 230 284 — военнослужащие, 33 993 — члены их семей, 61 577 — гражданский персонал и 21 750 — военные подрядчики. Более половины смертей приходится на гражданский персонал (282), тогда как среди военнослужащих от ковида умерло 40 человек. 319 845 человек выздоровели.

Из всех случаев заражения ковидом среди американских военных 79 922 случая зафиксировано в сухопутных войсках. Далее находятся ВМС (44 918), и заключают тройку ВВС (39 211). Затем идёт армия Национальной гвардии (38 173), корпус морской пехоты (26 668) и оборонные ведомства/управления (1392). При этом почти полтора миллиона сотрудников министерства уже полностью вакцинированы.

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Скандальные формулировки на сайте «госзакупок» России

3 сентября, 15:15

Российские государственные структуры в очередной раз позволили себе недопустимые выпады против территориальной целостности Азербайджана. Как сообщает Minval.az, в Единой информационной системе правительства России, в разделе «Закупки», размещён заказ минобороны РФ на обслуживание российского миротворческого контингента, где карабахский регион Азербайджана в следующей редакции: «Оказание услуг по организации и проведению комплексного обслуживания казарменно-жилищного фонда военных городков Министерства обороны Российской Федерации, расположенных на территории Республики Нагорный Карабах». О том, что это территория Азербайджана, не упоминается вообще. Отметим, что подобные формулировки противоречат и международному праву, и мандату миротворцев, и даже официальной позиции самой РФ, которая признавала и признает Азербайджан в границах, включающих Карабах.

Наш комментарий

Появление выражения «Республика Нагорный Карабах» на сайте российской правительственной структуры является открытым выпадом против территориальной целостности Азербайджана. Речь, напомним, идет о правительственной структуре, а не сообществе в соцсетях или даже информационном портале. Формулировки, приводимые здесь, должны по крайней мере соответствовать официальной позиции РФ.

Здесь можно, конечно, посоветовать авторам этого объявления ознакомиться с позицией собственной страны или хотя бы прочитать ответ президента РФ Владимира Путина на его ежегодной пресс-конференции в декабре 2020 года, где глава РФ отметил, что «с международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики», «сама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала», и «Нагорный Карабах с точки зрения международного права — тоже Азербайджан». Но вот насколько здесь речь идет о небрежности, а насколько — о намеренной и открытой провокации?

Можно, конечно, поспорить, насколько можно объяснить «небрежностью» появление в 2018 году в официальном «Вестнике Евразийской экономической комиссии» карты Армении с «включением» оккупированных на тот момент территорий Азербайджана. Тем более что ЕЭК карты исправила и принесла официальные извинения. Но вот после развёртывания в Карабахе миротворческого контингента «странностей» и «небрежностей», да еще к тому же направленных в одну сторону, слишком много. Достаточно вспомнить, как в феврале 2021 года МЧС России многократно «корректировало» свой пресс-релиз об отправке в Карабах гуманитарной помощи. Но здесь уже куда более серьезный уровень провокации, чем дискуссия, следует ли в российских релизах писать «Ханкенди» или «Степанакерт».

А тогда уже не получится не озвучить совсем уж неприятный вопрос: как это понимать? Россия, учитывая всю деликатность ситуации, не удосужилась проинструктировать насчёт приемлемых и неприемлемых формулировок хотя бы авторов официальных объявлений и релизов на государственных сайтах?

Намеренно оставим в стороне гадание, к каким итогам войны готовились в некоторых московских кабинетах осенью 2020 года, ждали ли там оккупации Арменией новых территорий Азербайджана и прогнозировали ли какие-то решения по «статусу Карабаха». Просто со дня подписания трёхстороннего заявления прошло уже достаточно времени, чтобы привыкнуть к тому, что уже никакой «Республики Нагорный Карабах» не существует, а вопрос статуса отправился в мусорную корзину. Понятно, что подобные булавочные уколы вряд ли поставят под вопрос границы и территориальную целостность Азербайджана. Но вот подорвать доверие к российской миротворческой операции они вполне могут. Особенно если не последует «работы над ошибками» уже со стороны властей РФ.

Нурани

P.S.: Редакция Minval.az отправила официальный запрос в посольство РФ в Азербайджане для разъяснения ситуации.