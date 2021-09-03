«Талибан» заявил о захвате провинции Панджшер в Афганистане

Боевики движения «Талибан» взяли под контроль провинцию Панджшер в Афганистане. Об этом, согласно информации «Медузы», сообщает корреспондент турецкого издания Yeni Safak с места событий.

По словам журналиста, боевики «Талибана» в Кабуле и других городах отмечают победу выстрелами в воздух. Корреспондент «Би-би-си», в свою очередь, отмечает, что причина стрельбы неясна — она связана то ли с победой в Панджшере, то ли с фактом прибытия в Кабул лидеров «Талибана».

Информацию о том, что талибы установили контроль над регионом, РИА Новости подтвердил представитель движения. Об этом же со ссылкой на источники сообщает Reuters.

При этом представители Национального фронта сопротивления, противостоящего талибам, информацию о потере контроля над Панджшером называют не соответствующей действительности.

Данную информацию также опроверг вывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикальным движением «Талибан». Он также назвал ложью данные о своём бегстве из страны.

«В СМИ появились сообщения о том, что я покинул свою страну, но эти утверждения не соответствуют действительности. Я нахожусь в Панджшере вместе с представителями военного командования и политическими лидерами», — приводит его слова ВВС.

Источники ТАСС в провинции подтвердили слова Салеха и заявили, что заявления о захвате Панджшера направлены на запугивание населения.

«Это слухи, распространяемые талибами для запугивания населения. Они пытаются прорваться в Панджшер с нескольких направлений, но вынуждены отступать», — сказал собеседник агентства.

Ранее «Би-би-си» сообщало о том, что «Талибан» перешел в решающее наступление и что в ходе боестолкновений с обеих сторон погибли сотни человек.

Панджшер был последним регионом Афганистана, который не контролировали талибы. Контроль над остальными провинциями страны они получили в середине августа.

Сопротивление «Талибану» в Панджшере возглавляет Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмад-Шаха Масуда, который еще в 1980-х годах организовывал сопротивление советским войскам, а потом в 1990-х воевал против талибов.

После установления своей власти в Афганистане талибы провели переговоры с возглавляемым Масудом Национальным фронтом сопротивления, однако они закончились безрезультатно. После этого «Талибан» начал наступление на позиции ополченцев.