В Турции показан новый отечественный броневик

3 сентября, 18:45

Турецкая компания Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) готовится к поставкам броневика Pusat – военного автомобиля с самым высоким уровнем национализации, разработанного с использованием собственных подсистем – на вооружение ВС Турции.

Разработкой Pusat в компании стараются продемонстрировать возможность производства в Турции военных автомобилей на отечественных двигателях и трансмиссиях, передает «Анадолу».

Гибридная версия Pusat была продемонстрирована TÜMOSAN на 15-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021 в Стамбуле.

Предыдущая версия броневика имеет дизельный двигатель.

Компания уже направила предложения по использованию Pusat для покрытия нужд ВС Турции в зарубежных военных миссиях.

Инженер TÜMOSAN Али Йылмаз рассказал о ходе реализации проекта.

По его словам, Pusat уже успешно прошел тестирование на предмет устойчивости против мин и баллистических ракет.

Машина имеет высокий уровень защиты в соответствии со стандартами НАТО, подчеркнул Йылмаз.

Представитель компании отметил, что Pusat выдержал полевые испытания на расстоянии 5 тыс. км, а в ближайшее время это расстояние планируется увеличить до 20 тыс. км.

«Такие расстояния позволяют проверить долговечность двигателя и устойчивость автомобиля. Во время тестирования на 20 тыс. км полевые испытания будут усложнены», — отметил он.

Инженер отметил, что Pusat оснащены двигателями Xena разработки компании TÜMOSAN.

«Это четырехцилиндровые двигатели мощностью 310 лошадиных сил и объемом 5,2 л. В то же время Pusat имеет две отдельные подсистемы», — сказал он.

По словам Йылмаза, в традиционной версии броневика используются двигатель внутреннего сгорания, трансмиссия и коробка передач разработки TÜMOSAN.

В гибридной версии Pusat также двигатель внутреннего сгорания приводится в действие благодаря аккумулятору и электродвигателям нашей собственной разработки.

Он напомнил, что в 2017 году была продемонстрирована демоверсия военного автомобиля, а в 2019 году уже был готов его прототип.

В настоящее время в компании ведут активные переговоры по условиям контракта на поставки Pusat, сказал Йылмаз.

Представитель компании добавил, что вместимость Pusat составляет 8 + 1 человек — это самая высокая вместимость среди бронеавтомобилей этого класса.

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Скандальные формулировки на сайте «госзакупок» России

3 сентября, 15:15

Российские государственные структуры в очередной раз позволили себе недопустимые выпады против территориальной целостности Азербайджана. Как сообщает Minval.az, в Единой информационной системе правительства России, в разделе «Закупки», размещён заказ минобороны РФ на обслуживание российского миротворческого контингента, где карабахский регион Азербайджана в следующей редакции: «Оказание услуг по организации и проведению комплексного обслуживания казарменно-жилищного фонда военных городков Министерства обороны Российской Федерации, расположенных на территории Республики Нагорный Карабах». О том, что это территория Азербайджана, не упоминается вообще. Отметим, что подобные формулировки противоречат и международному праву, и мандату миротворцев, и даже официальной позиции самой РФ, которая признавала и признает Азербайджан в границах, включающих Карабах.

Наш комментарий

Появление выражения «Республика Нагорный Карабах» на сайте российской правительственной структуры является открытым выпадом против территориальной целостности Азербайджана. Речь, напомним, идет о правительственной структуре, а не сообществе в соцсетях или даже информационном портале. Формулировки, приводимые здесь, должны по крайней мере соответствовать официальной позиции РФ.

Здесь можно, конечно, посоветовать авторам этого объявления ознакомиться с позицией собственной страны или хотя бы прочитать ответ президента РФ Владимира Путина на его ежегодной пресс-конференции в декабре 2020 года, где глава РФ отметил, что «с международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики», «сама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала», и «Нагорный Карабах с точки зрения международного права — тоже Азербайджан». Но вот насколько здесь речь идет о небрежности, а насколько — о намеренной и открытой провокации?

Можно, конечно, поспорить, насколько можно объяснить «небрежностью» появление в 2018 году в официальном «Вестнике Евразийской экономической комиссии» карты Армении с «включением» оккупированных на тот момент территорий Азербайджана. Тем более что ЕЭК карты исправила и принесла официальные извинения. Но вот после развёртывания в Карабахе миротворческого контингента «странностей» и «небрежностей», да еще к тому же направленных в одну сторону, слишком много. Достаточно вспомнить, как в феврале 2021 года МЧС России многократно «корректировало» свой пресс-релиз об отправке в Карабах гуманитарной помощи. Но здесь уже куда более серьезный уровень провокации, чем дискуссия, следует ли в российских релизах писать «Ханкенди» или «Степанакерт».

А тогда уже не получится не озвучить совсем уж неприятный вопрос: как это понимать? Россия, учитывая всю деликатность ситуации, не удосужилась проинструктировать насчёт приемлемых и неприемлемых формулировок хотя бы авторов официальных объявлений и релизов на государственных сайтах?

Намеренно оставим в стороне гадание, к каким итогам войны готовились в некоторых московских кабинетах осенью 2020 года, ждали ли там оккупации Арменией новых территорий Азербайджана и прогнозировали ли какие-то решения по «статусу Карабаха». Просто со дня подписания трёхстороннего заявления прошло уже достаточно времени, чтобы привыкнуть к тому, что уже никакой «Республики Нагорный Карабах» не существует, а вопрос статуса отправился в мусорную корзину. Понятно, что подобные булавочные уколы вряд ли поставят под вопрос границы и территориальную целостность Азербайджана. Но вот подорвать доверие к российской миротворческой операции они вполне могут. Особенно если не последует «работы над ошибками» уже со стороны властей РФ.

Нурани

P.S.: Редакция Minval.az отправила официальный запрос в посольство РФ в Азербайджане для разъяснения ситуации.