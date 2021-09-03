В Турции показан новый отечественный броневик

Турецкая компания Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) готовится к поставкам броневика Pusat – военного автомобиля с самым высоким уровнем национализации, разработанного с использованием собственных подсистем – на вооружение ВС Турции.

Разработкой Pusat в компании стараются продемонстрировать возможность производства в Турции военных автомобилей на отечественных двигателях и трансмиссиях, передает «Анадолу».

Гибридная версия Pusat была продемонстрирована TÜMOSAN на 15-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021 в Стамбуле.

Предыдущая версия броневика имеет дизельный двигатель.

Компания уже направила предложения по использованию Pusat для покрытия нужд ВС Турции в зарубежных военных миссиях.

Инженер TÜMOSAN Али Йылмаз рассказал о ходе реализации проекта.

По его словам, Pusat уже успешно прошел тестирование на предмет устойчивости против мин и баллистических ракет.

Машина имеет высокий уровень защиты в соответствии со стандартами НАТО, подчеркнул Йылмаз.

Представитель компании отметил, что Pusat выдержал полевые испытания на расстоянии 5 тыс. км, а в ближайшее время это расстояние планируется увеличить до 20 тыс. км.

«Такие расстояния позволяют проверить долговечность двигателя и устойчивость автомобиля. Во время тестирования на 20 тыс. км полевые испытания будут усложнены», — отметил он.

Инженер отметил, что Pusat оснащены двигателями Xena разработки компании TÜMOSAN.

«Это четырехцилиндровые двигатели мощностью 310 лошадиных сил и объемом 5,2 л. В то же время Pusat имеет две отдельные подсистемы», — сказал он.

По словам Йылмаза, в традиционной версии броневика используются двигатель внутреннего сгорания, трансмиссия и коробка передач разработки TÜMOSAN.

В гибридной версии Pusat также двигатель внутреннего сгорания приводится в действие благодаря аккумулятору и электродвигателям нашей собственной разработки.

Он напомнил, что в 2017 году была продемонстрирована демоверсия военного автомобиля, а в 2019 году уже был готов его прототип.

В настоящее время в компании ведут активные переговоры по условиям контракта на поставки Pusat, сказал Йылмаз.

Представитель компании добавил, что вместимость Pusat составляет 8 + 1 человек — это самая высокая вместимость среди бронеавтомобилей этого класса.