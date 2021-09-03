В Грузии за сутки от COVID-19 скончались 86 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 034. Скончались 86.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 559 943 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 952 человека, а с начала пандемии – 506 486. Скончались 506 486.