Диетолог назвала суточное количество яблок, безвредное для здоровья

Яблоки являются полезным для здоровья продуктом, который содержит клетчатку и большое количество витаминов и минералов, однако даже в их употреблении необходимо знать меру. Диетолог Анжелика Дюваль в интервью «Ридусу» рассказала, сколько яблок человек может съесть в день без вреда для здоровья.

«Больше 2—3 яблок в день есть не рекомендуется, потому что из-за большого количества кислот они могут раздражать слизистую», – заявила эксперт.

Яблоки, помимо этого, очень сильно разжигают аппетит, из-за чего после употребления этих фруктов выше вероятность съесть что-то лишнее. Лучше всего есть яблоки, как и прочие фрукты, в первой половине дня – на завтрак или же в качестве перекуса для того, чтобы не перенагружать сахарами поджелудочную железу.

Употреблять эти фрукты с осторожностью следует и людям, имеющим чувствительную зубную эмаль.

«После употребления любых фруктов или ягод нужно прополоскать рот теплой водой, чтобы снизить влияние кислот на эмаль», – напомнила диетолог.

Не рекомендуется употреблять в пищу яблоки также тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта, в особенности при обострении болезни.

Так, людям с заболеваниями ЖКТ больше подходят печеные яблоки, так как они гораздо лучше воспринимаются организмом.

«Потому что большинство содержащихся в них кислот разрушается под действием температурной обработки», – поясняет Дюваль.

Диетолог не рекомендует также употреблять яблоки и другие продукты с большим количеством кислот на голодный желудок. По ее словам, съеденное натощак кислое яблоко способно спровоцировать тошноту.