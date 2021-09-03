Новые ограничения в Турции не будут касаться туристов

3 сентября, 10:59

Новые ограничения на свободное перемещение по территории Турции будут распространяться только на местных жителей и иностранцев-резидентов. Об этом сообщается на сайте посольства республики в Москве.

Так, отдел культуры и туризма посольства опроверг информацию, что путешественники обязаны предоставлять отрицательные ПЦР-тесты для внутренних перелетов и междугородних поездок на автобусах и поездах. Новые правила коснутся граждан Турции и обладателей вида на жительство (ВНЖ), не прошедших вакцинацию от коронавируса.

Уточняется, что россияне, прибывшие в страну с туристическими целями, под действие новых правил не попадают.

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Азербайджан жестко подавил провокацию армянских НВФ близ Шуши: сепаратисты понесли потери

3 сентября, 11:03

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанских военных в окрестностях города Шуша.

«3 сентября с 01:00 до 02:15 незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно дислоцировались российские миротворцы, подвергли интенсивному обстрелу позиции одного из наших подразделений в направлении Шуши», – заявили Minval.az в Минобороны.

Сообщается, что в результате бдительности военнослужащих азербайджанской армии и принятия незамедлительных мер противоположная сторона понесла потери и была подавлена.

«Об инциденте было проинформировано командование российских миротворцев и совместный Турецко-российский центр мониторинга. Сообщаем, что в случае попытки совершения подобной провокации нами и впредь будет решительно обеспечено принятие адекватных мер в рамках законов Азербайджанской Республики», — предупредили в оборонном ведомстве.