Новые ограничения в Турции не будут касаться туристов

Новые ограничения на свободное перемещение по территории Турции будут распространяться только на местных жителей и иностранцев-резидентов. Об этом сообщается на сайте посольства республики в Москве.

Так, отдел культуры и туризма посольства опроверг информацию, что путешественники обязаны предоставлять отрицательные ПЦР-тесты для внутренних перелетов и междугородних поездок на автобусах и поездах. Новые правила коснутся граждан Турции и обладателей вида на жительство (ВНЖ), не прошедших вакцинацию от коронавируса.

Уточняется, что россияне, прибывшие в страну с туристическими целями, под действие новых правил не попадают.