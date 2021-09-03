Власти РФ обязали GetContact передавать данные пользователей силовым структурам

Приложение GetContact, предназначенное для определения владельцев номеров телефонов, внесли в реестр организаторов распространения информации. Запись о внесении в реестр датируется 1 сентября.

Внесение в реестр означает, что теперь GetContact будет обязан собирать и хранить данные пользователей и делиться ими с государственными структурами и спецслужбами по их запросу.

При регистрации в GetContact сервис просит предоставить доступ к списку контактов, которые хранятся в телефоне пользователя. Этот список загружается на сервер компании.