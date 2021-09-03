Террорист напал на супермаркет в Новой Зеландии

3 сентября, 09:54

Вооруженный мужчина напал на посетителей супермаркета Countdown в новозеландском Окленде. Об этом сообщает New Zealand Herald.

Преступник вошел в торговый центр и ранил ножом шестерых посетителей. Он был застрелен полицейскими на месте через минуту после нападения.

Выяснилось, что атаковавший — иммигрант из Шри-Ланки, он прибыл в Новую Зеландию в 2011 году. Комиссар полиции Эндрю Костер рассказал, что мужчина уже был под наблюдением правоохранительных органов из-за своих экстремистских взглядов.

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн назвала ЧП терактом.

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Азербайджан жестко подавил провокацию армянских НВФ близ Шуши: сепаратисты понесли потери

3 сентября, 11:03

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанских военных в окрестностях города Шуша.

«3 сентября с 01:00 до 02:15 незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно дислоцировались российские миротворцы, подвергли интенсивному обстрелу позиции одного из наших подразделений в направлении Шуши», – заявили Minval.az в Минобороны.

Сообщается, что в результате бдительности военнослужащих азербайджанской армии и принятия незамедлительных мер противоположная сторона понесла потери и была подавлена.

«Об инциденте было проинформировано командование российских миротворцев и совместный Турецко-российский центр мониторинга. Сообщаем, что в случае попытки совершения подобной провокации нами и впредь будет решительно обеспечено принятие адекватных мер в рамках законов Азербайджанской Республики», — предупредили в оборонном ведомстве.