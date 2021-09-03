Великобритания перечислит соседям Афганистана более $40 млн на помощь беженцам

3 сентября, 09:39

Великобритания предоставит пакет помощи в размере £30 млн ($41,5 млн) для соседних с Афганистаном стран для организации убежищ и санитарно-технических сооружений для беженцев. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу МИД Соединенного Королевства, передает ТАСС.

Как ожидается, £10 млн ($14 млн) из указанной суммы будут немедленно доступны гуманитарным организациям, в том числе Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев. Остальные £20 млн ($28 млн) должны помочь странам региона, которые принимают на себя основную нагрузку от прибытия десятков тысяч беженцев, покинувших Афганистан после прихода к власти радикального движения «Талибан». Речь идет о Пакистане, Таджикистане, Иране, Узбекистане и Туркмении.

«Крайне необходимо, чтобы мы помогли тем, кто бежит из Афганистана, и не позволили кризису подорвать региональную стабильность. Именно поэтому эти спасающие жизни поставки очень важны. Они обеспечат афганцев, которые оставили все позади себя, жизненно необходимыми наборами, которые дадут им убежище и основные санитарные сооружения», — сказал министр. Рааб находится с визитом в регионе. Накануне он был в Катаре, а в пятницу, как ожидается, посетит Пакистан.

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Азербайджан жестко подавил провокацию армянских НВФ близ Шуши: сепаратисты понесли потери

3 сентября, 11:03

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанских военных в окрестностях города Шуша.

«3 сентября с 01:00 до 02:15 незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно дислоцировались российские миротворцы, подвергли интенсивному обстрелу позиции одного из наших подразделений в направлении Шуши», – заявили Minval.az в Минобороны.

Сообщается, что в результате бдительности военнослужащих азербайджанской армии и принятия незамедлительных мер противоположная сторона понесла потери и была подавлена.

«Об инциденте было проинформировано командование российских миротворцев и совместный Турецко-российский центр мониторинга. Сообщаем, что в случае попытки совершения подобной провокации нами и впредь будет решительно обеспечено принятие адекватных мер в рамках законов Азербайджанской Республики», — предупредили в оборонном ведомстве.