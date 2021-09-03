Великобритания перечислит соседям Афганистана более $40 млн на помощь беженцам

Великобритания предоставит пакет помощи в размере £30 млн ($41,5 млн) для соседних с Афганистаном стран для организации убежищ и санитарно-технических сооружений для беженцев. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу МИД Соединенного Королевства, передает ТАСС.

Как ожидается, £10 млн ($14 млн) из указанной суммы будут немедленно доступны гуманитарным организациям, в том числе Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев. Остальные £20 млн ($28 млн) должны помочь странам региона, которые принимают на себя основную нагрузку от прибытия десятков тысяч беженцев, покинувших Афганистан после прихода к власти радикального движения «Талибан». Речь идет о Пакистане, Таджикистане, Иране, Узбекистане и Туркмении.

«Крайне необходимо, чтобы мы помогли тем, кто бежит из Афганистана, и не позволили кризису подорвать региональную стабильность. Именно поэтому эти спасающие жизни поставки очень важны. Они обеспечат афганцев, которые оставили все позади себя, жизненно необходимыми наборами, которые дадут им убежище и основные санитарные сооружения», — сказал министр. Рааб находится с визитом в регионе. Накануне он был в Катаре, а в пятницу, как ожидается, посетит Пакистан.