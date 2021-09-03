Власти Китая запретили телеканалам показывать «женоподобных мужчин»

3 сентября, 09:24

Китайские власти запретили показывать на телевидении мужчин с женственной внешностью. Об этом сообщает AP News.

Телевещательным компаниям предписано решительно пресекать появление в передачах «женоподобных мужчин» и другой «ненормальной эстетики». По мнению властей страны, элегантные образы поп-звезд и актеров не стимулируют молодых китайцев быть достаточно мужественными. Телеканалы также должны строго контролировать выбор актеров для шоу, их внешний вид и поведение в эфире.

Также правительство выступило против пропаганды культа богатства и славы. В том числе, под запрет попало обсуждение частной жизни людей. По мнению властей КНР, это не отражает ценностей страны. Вместо этого поощряется изображение «превосходной китайской традиционной культуры, революционной культуры и продвинутой культуры социализма».

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Баку осудил сепаратистскую риторику Еревана

2 сентября, 20:24

Официальный Баку решительно осуждает сепаратистские заявления премьер-министра и МИД Армении относительно Карабахского региона Азербайджана, сделанные 2 сентября 2021 года.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве такое поведение название плодом больного воображения. При этом в МИД подчеркнули, что Армения, имеющая безосновательные территориальные претензии к Азербайджану, продолжает фальсификацию исторических фактов и грубо нарушает принципы международного права.