В РПЦ осудили заявление Зюганова

3 сентября, 00:45

В РПЦ назвали некорректным сравнение Иисуса Христа с коммунистами, которое позволил себе лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Не считаем корректным и уместным сравнивать воплотившегося Бога с какими-либо политико-экономическими учениями, включая коммунизм. Однако напоминаем о том, что двери православных храмов остаются открытыми для верующих представителей всех российских партий», — сказал представитель РПЦ (цитата по РИА Новости).

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов повторил свою позицию об Иисусе Христе как главном коммунисте и сравнил Нагорную проповедь с кодексом строительства коммунизма.

Политик отметил, что главный лозунг коммунизма «Кто не работает, тот не ест» отражен в послании апостола Павла Фессалоникийцам. Глава КПРФ подчеркнул, что изучение Библии способствует пониманию современного мира.

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Баку осудил сепаратистскую риторику Еревана

2 сентября, 20:24

Официальный Баку решительно осуждает сепаратистские заявления премьер-министра и МИД Армении относительно Карабахского региона Азербайджана, сделанные 2 сентября 2021 года.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве такое поведение название плодом больного воображения. При этом в МИД подчеркнули, что Армения, имеющая безосновательные территориальные претензии к Азербайджану, продолжает фальсификацию исторических фактов и грубо нарушает принципы международного права.