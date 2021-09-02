Наводнение в Нью-Йорке убило 8 человек

По меньшей мере восемь человек погибли в Нью-Йорке в результате наводнения, вызванного ураганом «Ида». Об этом сообщает RT со ссылкой на ABC News.
Как отмечается, в Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение.
По меньшей мере восемь человек погибли в Нью-Йорке в результате наводнения, вызванного ураганом «Ида». Об этом сообщает RT со ссылкой на ABC News.
Как отмечается, в Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение.
Официальный Баку решительно осуждает сепаратистские заявления премьер-министра и МИД Армении относительно Карабахского региона Азербайджана, сделанные 2 сентября 2021 года.
Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Во внешнеполитическом ведомстве такое поведение название плодом больного воображения. При этом в МИД подчеркнули, что Армения, имеющая безосновательные территориальные претензии к Азербайджану, продолжает фальсификацию исторических фактов и грубо нарушает принципы международного права.