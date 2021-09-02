В Карском море обнаружили контейнер атомного реактора советской субмарины

Специалисты МЧС нашли контейнер атомного реактора подлодки К-19 в заливе Амбросиева в Карском море.

Об этом сообщил руководитель государственного центрального аэромобильного отряда «Центроспас» Евгений Линейцев.

«Судно «Академик Мстислав Келдыш»… встало на якорь перед входом в залив Амбросиева. Тут по плану экспедиции будут проведены работы по поиску контейнера атомного реактора подводной лодки К-19. В рамках работ была проведена гидролокационная съёмка, объект был обнаружен», — заявил Линейцев (цитата по ТАСС).