В Карском море обнаружили контейнер атомного реактора советской субмарины

2 сентября, 23:03

Специалисты МЧС нашли контейнер атомного реактора подлодки К-19 в заливе Амбросиева в Карском море.

Об этом сообщил руководитель государственного центрального аэромобильного отряда «Центроспас» Евгений Линейцев.

«Судно «Академик Мстислав Келдыш»… встало на якорь перед входом в залив Амбросиева. Тут по плану экспедиции будут проведены работы по поиску контейнера атомного реактора подводной лодки К-19. В рамках работ была проведена гидролокационная съёмка, объект был обнаружен», — заявил Линейцев (цитата по ТАСС).

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Баку осудил сепаратистскую риторику Еревана

2 сентября, 20:24

Официальный Баку решительно осуждает сепаратистские заявления премьер-министра и МИД Армении относительно Карабахского региона Азербайджана, сделанные 2 сентября 2021 года.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве такое поведение название плодом больного воображения. При этом в МИД подчеркнули, что Армения, имеющая безосновательные территориальные претензии к Азербайджану, продолжает фальсификацию исторических фактов и грубо нарушает принципы международного права.