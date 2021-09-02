Коротченко: Как отреагирует Байден, если армяне захотят создать «Арцах» в Калифорнии

2 сентября, 21:50

Если проживающие в штате Калифорния американские армяне «реализуя право на самоопределение» захотят провозгласить независимость и создать там «Арцах», как отреагирует на это президент Байден?

Полагаю, что при малейшей  попытке создать на территории штата Калифорния этнического анклава президент Байден пришлет войска национальной гвардии и уничтожит сепаратистское квазигосударство — и будет абсолютно прав! Не так?

Мы уже имели террористическое квазигосударство  «Ичкерия» на Северном Кавказе — президент Путин отправил войска и уничтожил этот сепаратистский анклав, обеспечив территориальную целостность России.

Любой сепаратистский мятеж надо подавлять в зародыше и максимально жестко. Любое промедление чревато большой кровью и большой бедой.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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Баку осудил сепаратистскую риторику Еревана

2 сентября, 20:24

Официальный Баку решительно осуждает сепаратистские заявления премьер-министра и МИД Армении относительно Карабахского региона Азербайджана, сделанные 2 сентября 2021 года.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве такое поведение название плодом больного воображения. При этом в МИД подчеркнули, что Армения, имеющая безосновательные территориальные претензии к Азербайджану, продолжает фальсификацию исторических фактов и грубо нарушает принципы международного права.