Коротченко: Как отреагирует Байден, если армяне захотят создать «Арцах» в Калифорнии

Если проживающие в штате Калифорния американские армяне «реализуя право на самоопределение» захотят провозгласить независимость и создать там «Арцах», как отреагирует на это президент Байден?

Полагаю, что при малейшей попытке создать на территории штата Калифорния этнического анклава президент Байден пришлет войска национальной гвардии и уничтожит сепаратистское квазигосударство — и будет абсолютно прав! Не так?

Мы уже имели террористическое квазигосударство «Ичкерия» на Северном Кавказе — президент Путин отправил войска и уничтожил этот сепаратистский анклав, обеспечив территориальную целостность России.

Любой сепаратистский мятеж надо подавлять в зародыше и максимально жестко. Любое промедление чревато большой кровью и большой бедой.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.