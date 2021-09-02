Новый сопредседатель МГ ОБСЕ от России посетит Южный Кавказ

2 сентября, 20:38

Новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Ховаев совершит визит на Южный Кавказ. Об этом сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

«Мы поддерживаем активизацию работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию на основе имеющегося мандата и при адекватном учете новых региональных реалий. Тройка могла бы содействовать повышению доверия между Баку и Ереваном, а также решению гуманитарных вопросов, и это послужило бы предпосылкой для перехода к обсуждению уже политических проблем. Новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ как раз совершит поездку в регион», – сказала она (цитата по Trend).

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Баку осудил сепаратистскую риторику Еревана

2 сентября, 20:24

Официальный Баку решительно осуждает сепаратистские заявления премьер-министра и МИД Армении относительно Карабахского региона Азербайджана, сделанные 2 сентября 2021 года.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве такое поведение название плодом больного воображения. При этом в МИД подчеркнули, что Армения, имеющая безосновательные территориальные претензии к Азербайджану, продолжает фальсификацию исторических фактов и грубо нарушает принципы международного права.