Житель России нашел и зарезал надругавшегося над его дочерью педофила

2 сентября, 17:58


В Самарской области правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве предполагаемого педофила, надругавшегося над его дочерью. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тело 32-летнего Олега С. нашли с ножевым ранением в поселке Винтай. Он скрывался с конца августа после того, как был заподозрен в сексуальном насилии над девятилетней девочкой. Прежде мужчина жил в поселке Прибрежный. Там в его телефоне приятель увидел видео, на которых Олег С. совращает девочек, и сообщил об этом в полицию.

В ходе расследования выяснилось, что педофил уже не первый год охотится за детьми. Ранее он изнасиловал 11-летнюю девочку. Обе жертвы были хорошо с ним знакомы, потому что он дружил с их родителями.

Выяснилось, что отец одной из девочек нашел Олега С. раньше правоохранителей. Между ними произошел конфликт, в ходе которого, как утверждает подозреваемый, педофил сам наткнулся на нож и умер.

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Армянский министр: Имеются основы для установления дружбы с Азербайджаном

2 сентября, 15:29

Основы для установления дружбы с Азербайджаном всегда были, имеются и сегодня. Об этом, как передает Minval.az со ссылкой на армянские СМИ, заявил министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян, отвечая на вопрос собирается ли правительство подписать мирное соглашение с Азербайджаном.

По его словам, будучи уже независимым государством, «Армения имела платформу для установления мира с Азербайджаном, она существует до сих пор, и мы должны ее использовать».

На комментарий журналиста, каковы предпосылки, министр ответил: «Предпосылкой является то, что имеем».

«Необходимо добиться достойного мира», —сказал Хачатрян.