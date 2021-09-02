Twitter намерен бороться с травлей пользователей

2 сентября, 18:30


Социальная сеть Twitter экспериментирует с новыми функциями, связанными с безопасностью пользователей. Недавно компания приступила к тестированию «Безопасного режима» — так называется новая настройка учетной записи, позволяющая автоматически блокировать пользователей, которые занимаются травлей в сети.

Если данный параметр включен в настройках учетной записи, то социальная сеть будет автоматически скрывать аккаунты пользователей, которые вас оскорбляют и унижают. В соцсети утверждают, что система спроектирована таким образом, что будет игнорировать тех, на кого вы подписаны, кого хорошо знаете и часто общаетесь.

«Безопасный режим» — функция, которая временно блокирует учетные записи на семь дней за использование нецензурной лексики или за харрасмент, а также отправку повторяющихся сообщений, говорится в блоге соцсети.

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Армянский министр: Имеются основы для установления дружбы с Азербайджаном

2 сентября, 15:29

Основы для установления дружбы с Азербайджаном всегда были, имеются и сегодня. Об этом, как передает Minval.az со ссылкой на армянские СМИ, заявил министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян, отвечая на вопрос собирается ли правительство подписать мирное соглашение с Азербайджаном.

По его словам, будучи уже независимым государством, «Армения имела платформу для установления мира с Азербайджаном, она существует до сих пор, и мы должны ее использовать».

На комментарий журналиста, каковы предпосылки, министр ответил: «Предпосылкой является то, что имеем».

«Необходимо добиться достойного мира», —сказал Хачатрян.