Twitter намерен бороться с травлей пользователей



Социальная сеть Twitter экспериментирует с новыми функциями, связанными с безопасностью пользователей. Недавно компания приступила к тестированию «Безопасного режима» — так называется новая настройка учетной записи, позволяющая автоматически блокировать пользователей, которые занимаются травлей в сети.

Если данный параметр включен в настройках учетной записи, то социальная сеть будет автоматически скрывать аккаунты пользователей, которые вас оскорбляют и унижают. В соцсети утверждают, что система спроектирована таким образом, что будет игнорировать тех, на кого вы подписаны, кого хорошо знаете и часто общаетесь.

«Безопасный режим» — функция, которая временно блокирует учетные записи на семь дней за использование нецензурной лексики или за харрасмент, а также отправку повторяющихся сообщений, говорится в блоге соцсети.