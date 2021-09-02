В давке на границе с Пакистаном погиб житель Афганистана



По меньшей мере один человек погиб в среду при давке, возникшей на афгано-пакистанской границе при попытке афганцев бежать из страны, где к власти пришло движение «Талибан» передает телеканал CNN со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что погибший — 64-летний Сафи Улла из Афганистана. «Мы с отцом пытались пересечь границу с другими членами нашей семьи, я потерял отца в давке, а позже мы нашли его мертвым», — сказал сын погибшего, Шахид Улла.

Телеканал отмечает, что видеокадры свидетельствуют об «отчаянии», царившем на КПП «Спин Болдак — Чаман» на границе Афганистана с Пакистаном. На кадрах видно, что к границе стеклись «сотни людей, решивших бежать из Афганистана».

«Я никогда еще не видел такого огромного скопления людей в Спин-Болдаке. Места не осталось, тысячи и тысячи двигались к пограничному пункту», — рассказал местный житель Абул Карим.

Отмечается, что, хотя власти Пакистана заявили, что больше не будут принимать беженцев из Афганистана, сухопутный пограничный переход «Спин Болдак — Чаман» между двумя странами остается открытым.

