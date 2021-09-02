WhatsApp оштрафовали за нарушение законодательства ЕС о конфиденциальности

2 сентября, 18:15


Ирландия оштрафовала мессенджер WhatsApp на 225 миллионов евро за нарушение законодательства ЕС о конфиденциальности.

Об этом в своем Twitter сообщает AFP News Agency.

Стоит отметить, что ранее WhatsApp опубликовал обновленные правила политики конфиденциальности, согласно которым компания может передавать часть данных своих пользователей Facebook. Компания рассказала, какие последствия ожидают тех, кто с новыми правилами не согласится — их аккаунты будут удалять.

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Армянский министр: Имеются основы для установления дружбы с Азербайджаном

2 сентября, 15:29

Основы для установления дружбы с Азербайджаном всегда были, имеются и сегодня. Об этом, как передает Minval.az со ссылкой на армянские СМИ, заявил министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян, отвечая на вопрос собирается ли правительство подписать мирное соглашение с Азербайджаном.

По его словам, будучи уже независимым государством, «Армения имела платформу для установления мира с Азербайджаном, она существует до сих пор, и мы должны ее использовать».

На комментарий журналиста, каковы предпосылки, министр ответил: «Предпосылкой является то, что имеем».

«Необходимо добиться достойного мира», —сказал Хачатрян.