Путин выразил недовольство развитием Дальнего Востока странным звуком

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства раскритиковал существующее развитие Дальнего Востока. Он отметил, что чиновники сильно затянули с развитием пропускных возможностей железных дорог. Были допущены просчеты, и в итоге надежды не оправдались.

«Конъюнктура сложилась иначе. Инфраструктуру для этого не подготовили!» — подчеркнул Путин, после чего издал звук, нечто среднее между цоканьем и «шмоканьем».

Президент добавил, что из-за сложившейся ситуации Россия не может в полной мере использовать свои возможности на угольном рынке.

Путин подчеркнул, что Дальний Восток необходимо развивать, чтобы «ощутимый результат» был уже «завтра». Он отметил, что россиянам в регионе нужны благоустроенные города и поселки, качественное здравоохранение и образование и современные услуги связи. Если опираться на нормативы, то получить такого опережающего развития не получится, уверен президент.