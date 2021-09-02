Путин выразил недовольство развитием Дальнего Востока странным звуком

2 сентября, 15:21

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства раскритиковал существующее развитие Дальнего Востока. Он отметил, что чиновники сильно затянули с развитием пропускных возможностей железных дорог. Были допущены просчеты, и в итоге надежды не оправдались.

«Конъюнктура сложилась иначе. Инфраструктуру для этого не подготовили!» — подчеркнул Путин, после чего издал звук, нечто среднее между цоканьем и «шмоканьем».

Президент добавил, что из-за сложившейся ситуации Россия не может в полной мере использовать свои возможности на угольном рынке.

Путин подчеркнул, что Дальний Восток необходимо развивать, чтобы «ощутимый результат» был уже «завтра». Он отметил, что россиянам в регионе нужны благоустроенные города и поселки, качественное здравоохранение и образование и современные услуги связи. Если опираться на нормативы, то получить такого опережающего развития не получится, уверен президент.

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Армянский министр: Имеются основы для установления дружбы с Азербайджаном

2 сентября, 15:29

Основы для установления дружбы с Азербайджаном всегда были, имеются и сегодня. Об этом, как передает Minval.az со ссылкой на армянские СМИ, заявил министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян, отвечая на вопрос собирается ли правительство подписать мирное соглашение с Азербайджаном.

По его словам, будучи уже независимым государством, «Армения имела платформу для установления мира с Азербайджаном, она существует до сих пор, и мы должны ее использовать».

На комментарий журналиста, каковы предпосылки, министр ответил: «Предпосылкой является то, что имеем».

«Необходимо добиться достойного мира», —сказал Хачатрян.