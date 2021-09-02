Хакеры из Беларуси перехватили информацию о недвижимости Лукашенко и госчиновников

2 сентября, 16:30


Анонимная белорусская группа «Киберпартизаны» утверждает, что взломала базу данных государственного реестра недвижимого имущества. Это означает, что хакеры получили информацию о недвижимости каждого гражданина Беларуси, включая госчиновников и Александра Лукашенко.

В качестве доказательства «Киберпартизаны» опубликовали информацию о недвижимости Курманбека Бакиева (беглого президента Кыргызстана, проживающего в Беларуси), Виктора Шеймана (бывшего управделами президента), Ивана Тертеля (председателя Комитета госбезопасности), Натальи и Ивана Эйсмонт (пресс-секретаря Лукашенко), Лидии Ермошиной (главы ЦИК), Валерия Вакульчика (помощника Лукашенко) и других государственных чиновников.

Анонимная группа белорусских «Киберпартизан» (часть движения «Супраціў» – «Сопротивление») в конце июля заявила, что взломала паспортную систему страны. В распоряжении хакеров оказались данные миллионов белорусов, включая «скрытые записи» о руководстве силовых структур, людей из близкого окружения Александра Лукашенко, сотрудников КГБ и разведчиков в Евросоюзе.

В августе в телеграм-канале появилась информация о взломе базы МВД с данными о 40 тысячах задержанных по протестным статьям и базы с записями телефонных разговоров силовиков.

Белорусские «Киберпартизаны» образовались в сентябре 2020 года, вскоре после президентских выборов в стране. Они взламывали сайты белорусских госканалов и пускали в интернет-эфир кадры с задержаниями демонстрантов, публиковали на государственных сайтах призывы выходить на митинги и раскрывали имена силовиков, причастных, по их мнению, к пыткам демонстрантов. 18 августа телеграм-каналы «Кибер-Партизаны» и «Кибер-сливы» в Беларуси признаны экстремистскими.

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Армянский министр: Имеются основы для установления дружбы с Азербайджаном

2 сентября, 15:29

Основы для установления дружбы с Азербайджаном всегда были, имеются и сегодня. Об этом, как передает Minval.az со ссылкой на армянские СМИ, заявил министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян, отвечая на вопрос собирается ли правительство подписать мирное соглашение с Азербайджаном.

По его словам, будучи уже независимым государством, «Армения имела платформу для установления мира с Азербайджаном, она существует до сих пор, и мы должны ее использовать».

На комментарий журналиста, каковы предпосылки, министр ответил: «Предпосылкой является то, что имеем».

«Необходимо добиться достойного мира», —сказал Хачатрян.