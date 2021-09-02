Рахмон наградил Шаха Масуда и Раббани орденом Исмоили Сомони

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон наградил национального героя Афганистана Ахмад Шаха Масуда орденом Исмоили Сомони I степени.
Такую же награду получил бывший президент Исламской Республики Афганистан профессор Бурхануддин Раббани.
«В честь 30-летия независимости Таджикистана бывший министр обороны Исламской Республики Афганистан национальный герой Афганистана Ахмад Шах Масуд награждается орденом Исмоили Сомони I степени», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Почетную награду афганские деятели получили за содействие и посредничество в переговорах между таджиками в 1993-1996 годах.
Следует отметить, что орден Исмоили Сомони является высшей государственной наградой Республики Таджикистан и вручается Указом президента страны за выдающиеся заслуги.