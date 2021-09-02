Рахмон наградил Шаха Масуда и Раббани орденом Исмоили Сомони

2 сентября, 15:13


Президент Таджикистана Эмомали Рахмон наградил национального героя Афганистана Ахмад Шаха Масуда орденом Исмоили Сомони I степени.

Такую же награду получил бывший президент Исламской Республики Афганистан профессор Бурхануддин Раббани.

«В честь 30-летия независимости Таджикистана бывший министр обороны Исламской Республики Афганистан национальный герой Афганистана Ахмад Шах Масуд награждается орденом Исмоили Сомони I степени», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Почетную награду афганские деятели получили за содействие и посредничество в переговорах между таджиками в 1993-1996 годах.

Следует отметить, что орден Исмоили Сомони является высшей государственной наградой Республики Таджикистан и вручается Указом президента страны за выдающиеся заслуги.

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Армянский министр: Имеются основы для установления дружбы с Азербайджаном

2 сентября, 15:29

Основы для установления дружбы с Азербайджаном всегда были, имеются и сегодня. Об этом, как передает Minval.az со ссылкой на армянские СМИ, заявил министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян, отвечая на вопрос собирается ли правительство подписать мирное соглашение с Азербайджаном.

По его словам, будучи уже независимым государством, «Армения имела платформу для установления мира с Азербайджаном, она существует до сих пор, и мы должны ее использовать».

На комментарий журналиста, каковы предпосылки, министр ответил: «Предпосылкой является то, что имеем».

«Необходимо добиться достойного мира», —сказал Хачатрян.