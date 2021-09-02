Пресс-секретарь Путина считает, что английский язык не является иностранным из-за широкого применения

На днях Анкара с большим успехом презентовала новую модель легендарного беспилотника «Байрактар». Таким образом, Турция предъявила аналог F-35: им должна стать палубная версия под названием Bayraktar TB3.

По новым планам Анкары, корабль Anadolu — флагман турецкого флота — должен получить от 30 до 50 таких беспилотников. В это же время, более незаметно прошла презентация и новой улучшенной модели — Bayraktar AKINCI TİHA, разработанный турецкой компанией Bayka за счет отечественных ресурсов. Отметим, что модель эта уже взята на вооружение ВС Турции.

Между тем в России почему-то все чаще критикуют турецкие ударные беспилотники. Гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков в интервью агентству РИА Новости уверял, что ударный беспилотный летательный аппарат «Иноходец» (вариант «Ориона» для ВС РФ) «превосходит турецкий «Байрактар» по трем параметрам». С аналогичной риторикой о преимуществах российских беспилотников в российских СМИ высказался ряд военных экспертов.

В то же время совсем иные показатели — в отличие от пока еще перспективной российской модели БПЛА — демонстрирует турецкий «Байрактар», который активно закупается или уже производится по турецкой лицензии в различных странах мира. Отметим, что недавно турецкий БПЛА «засветился» на военном параде в Киеве.

Преимущества «Байрактара» налицо. Но тогда осталось прощупать природу «бравых» высказываний российских экспертов и узнать, насколько они соответствуют действительности. Ведь всем известны серьезные проблемы с разработкой российских БПЛА, которые на какой-то момент превратились в «долгострой» и полностью уступили мировую нишу беспилотной авиации производства Анкары. А опыт Карабахской 44-дневной войны определенно доказал преимущество турецких технологий над российскими.

Однако, весьма неправы те, кто скептически относятся к возможностям Турции в вопросе создания самых лучших БПЛА в мире.

Сотрудник Minval.az поговорил с турецким политологом Энгином Озером, который в ходе беседы отметил, что изначально в производстве беспилотников Турция имела доступ к лучшим технологиям НАТО — начиная от двигателя и заканчивая системой навигации — в частности, к технологиям известного американского беспилотника «Predator», а также израильских дронов, которые, несмотря на напряженные отношения Анкары и Иерусалима, у Турции все-таки присутствуют.

«Турецкие «Байрактары» создаются на базе турецкой госкорпорации «Raketsan», имеющей более чем десятилетний опыт истории работы в этой области. Это опыт побед и ошибок, а также постоянное сотрудничество и использование технологий других стран. К примеру, «Байрактары» последнего выпуска оснащены украинскими двигателями. Дело в том, что Турция не первый год вкладывает огромные инвестиции в развитие армии БПЛА и эти вложения приносят свои плоды. И потому турецкие технологии по созданию беспилотников точно на один или на два шага опережают российские», — отметил турецкий эксперт.

По его мнению, в России могут быть хорошие радарные технологии, системы ПВО и субмарины, но в беспилотную авиацию РФ сложно назвать самой передовой. В Турции только был презентован беспилотник Bayraktar AKINCI TİHA, который может подниматься на высоту до 15 тыс. метров и брать на борт 1,5 тонн груза, что уже является показателями настоящего военного самолета, напомнил Энгин Озер.

Уже зарекомендовавшее себя преимущество «Байрактара», по словам нашего собеседника, состоит в его способности летать на крайне низких высотах — до 50 метров, где российские системы ПВО не в состоянии обнаружить беспилотник. Этот факт был неоднократно апробирован в ходе 44-дневной войны, когда турецкий БПЛА без проблем уничтожил около восьми российских систем ПВО «Панцирь» и три системы С-300, вообще считающейся одной из самых неуязвимых в мире.

«А это говорит о том, что если около десяти беспилотников будут одновременно штурмовать российскую систему ПВО С-400, то и она будет уничтожена», — отметил эксперт.

Российские представители компаний разработчиков и эксперты, по словам Энгина Озера, могут и не раз, и не два называть российские беспилотники «самыми лучшими в мире», но все показатели должны быть проверены на практике, еще лучше — в ходе реальных боевых действий. У российского «Ориона» или «Иноходца» такой практики пока нет вовсе, в то время как «Байрактар» уже прошел «обкатку» в самых различных странах, воюя в разных климатических поясах, ландшафтных зонах — Ливии, Северном Ираке, Сирии и Карабахе — и отлично проявил себя.

«Надеюсь, российские коллеги со временем создадут такие же отличные эффективные системы, но на данный момент мне сложно сравнить какой-либо БПЛА с турецким «Байрактаром»», — подчеркнул турецкий эксперт.

По его словам, завидное преимущество и отличный стимул для приобретения «Байрактаров» у многих стран – это цена. В то время как средняя стоимость турецкого беспилотника составляет 5 миллионов долларов, то американские – дороже чуть ли не в десять раз. Такая разница состоит и в том, что американские беспилотники имеют стратегические характеристики с дальностью полета до 21 тысяч миль, в то время как производящая подобные аппараты Анкара не ставит перед собой подобных империалистических задач и целей – турецкие беспилотники имеют более близкие, конкретные цели и задачи, резюмировал наш собеседник.

Вадим Мансуров