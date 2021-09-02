В Германии отмывают более €51 млн после наводнения

2 сентября, 18:00

После крупного наводнения на западе Германии в финансовый институт поступило более €51 млн в виде загрязненных банкнот, сообщает DW со ссылкой на главу Немецкого федерального банка Йоханнеса Бермана.

По его словам, на данный момент специалисты банка занимаются очисткой купюр от ила, бензина и следов канализации. Они также проверяют их на подлинность, после чего бесплатно обменивают на новые купюры.

«Очистка купюр должна происходить как можно быстрее, до того, как они слипнутся и станут твердыми, как бетон», — пояснил глава бундесбанка.

Чтобы обменять деньги, купюра должна быть подлинной и от нее должна сохраниться половина «и еще маленький кусочек», отметил Берман. Он подчеркнул, что эксперты пресекают попытки обменять загрязненные фальшивые купюры.

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Армянский министр: Имеются основы для установления дружбы с Азербайджаном

2 сентября, 15:29

Основы для установления дружбы с Азербайджаном всегда были, имеются и сегодня. Об этом, как передает Minval.az со ссылкой на армянские СМИ, заявил министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян, отвечая на вопрос собирается ли правительство подписать мирное соглашение с Азербайджаном.

По его словам, будучи уже независимым государством, «Армения имела платформу для установления мира с Азербайджаном, она существует до сих пор, и мы должны ее использовать».

На комментарий журналиста, каковы предпосылки, министр ответил: «Предпосылкой является то, что имеем».

«Необходимо добиться достойного мира», —сказал Хачатрян.