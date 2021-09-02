Иран представил трехмерный радар, способный регистрировать до 300 целей одновременно

2 сентября, 09:50

ВВС Ирана представили новый радар, который способен перехватывать до 300 целей одновременно. Как сообщает телеканал Press TV, презентация состоялась на церемонии по случаю юбилея создания ВВС страны.

Радар «Альборз» является трехмерным, что позволяет ему точнее обнаруживать цели. Он построен по технологии фазированной антенной решетки, то есть самому устройству не нужно вращаться для мониторинга воздушного пространства. Оперативная дальность радара составляет 450 км.

Как отмечает телеканал, радар предназначен для поиска и ведения малозаметных объектов и даже летательных аппаратов, созданных с применением технологии «стелс».

Кроме того, военные представили новую систему анализа и принятия решений для управления войсками «Борхан». Это электронный комплекс обработки данных, полученных от различных систем наблюдения, который должен помогать командирам оценивать ситуацию на поле боя для развертывания войск или ответных действий. «Борхан» также будет собирать и передавать данные радаров и электро-оптических систем наблюдения в комплексы управления ракетным вооружением для повышения оперативности войск.

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Энгин Озер: Опыт 44-дневной войны доказал преимущество турецких технологий над российскими

2 сентября, 10:49

На днях Анкара с большим успехом презентовала новую модель легендарного беспилотника «Байрактар». Таким образом, Турция предъявила аналог F-35: им должна стать палубная версия под названием Bayraktar TB3.

По новым планам Анкары, корабль Anadolu — флагман турецкого флота —  должен получить от 30 до 50 таких беспилотников. В это же время, более незаметно прошла презентация и новой улучшенной модели — Bayraktar AKINCI TİHA, разработанный турецкой компанией Bayka за счет отечественных ресурсов. Отметим, что модель эта уже взята на  вооружение ВС Турции.

Между тем в России почему-то все чаще критикуют турецкие ударные беспилотники. Гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков в интервью агентству РИА Новости уверял, что ударный беспилотный летательный аппарат «Иноходец» (вариант «Ориона» для ВС  РФ) «превосходит турецкий «Байрактар» по трем параметрам». С аналогичной риторикой о преимуществах российских беспилотников в российских СМИ высказался ряд военных экспертов.

В то же время совсем иные показатели  — в отличие от пока еще перспективной российской модели БПЛА —  демонстрирует турецкий «Байрактар», который активно закупается или уже производится по турецкой лицензии в различных странах мира. Отметим, что недавно турецкий БПЛА «засветился» на военном параде в Киеве.

Преимущества «Байрактара» налицо. Но тогда осталось прощупать природу «бравых» высказываний российских экспертов и узнать, насколько они соответствуют действительности. Ведь всем известны серьезные проблемы с разработкой российских БПЛА, которые на какой-то момент превратились в «долгострой» и полностью уступили мировую нишу беспилотной авиации производства Анкары. А опыт Карабахской 44-дневной войны определенно доказал преимущество турецких технологий над российскими.

Однако, весьма неправы те, кто скептически относятся к возможностям Турции в вопросе создания самых лучших БПЛА в мире.

Сотрудник Minval.az поговорил с турецким политологом Энгином Озером, который в ходе беседы отметил, что изначально в производстве беспилотников Турция имела доступ к лучшим технологиям НАТО — начиная от двигателя и заканчивая системой навигации — в частности, к технологиям известного американского беспилотника «Predator», а также израильских дронов, которые, несмотря на напряженные отношения Анкары и Иерусалима, у Турции все-таки присутствуют.

«Турецкие «Байрактары» создаются на базе турецкой госкорпорации «Raketsan», имеющей более чем десятилетний опыт истории работы в этой области. Это опыт побед и ошибок, а также постоянное сотрудничество и использование технологий других стран. К примеру, «Байрактары» последнего выпуска оснащены украинскими двигателями.  Дело в том, что Турция не первый год вкладывает огромные инвестиции в развитие армии БПЛА и эти вложения приносят свои плоды. И потому турецкие технологии по созданию беспилотников точно на один или на два шага опережают российские», — отметил турецкий эксперт.

По его мнению, в России могут быть хорошие радарные технологии, системы ПВО и субмарины, но в беспилотную авиацию РФ сложно назвать самой передовой. В Турции только был презентован беспилотник Bayraktar AKINCI TİHA, который может подниматься на высоту до 15 тыс. метров и брать на борт 1,5 тонн груза, что уже является показателями настоящего военного самолета, напомнил Энгин Озер.

Уже зарекомендовавшее себя преимущество «Байрактара», по словам нашего собеседника, состоит в его способности летать на крайне низких высотах — до 50 метров, где российские системы ПВО не в состоянии обнаружить беспилотник. Этот факт был неоднократно апробирован в ходе 44-дневной войны, когда турецкий БПЛА без проблем уничтожил около восьми российских систем ПВО «Панцирь» и три системы С-300, вообще считающейся одной из самых неуязвимых в мире.

«А это говорит о том, что если около десяти беспилотников будут одновременно штурмовать российскую систему ПВО С-400, то и она будет уничтожена», — отметил эксперт.

Российские представители компаний разработчиков и эксперты, по словам Энгина Озера, могут и не раз, и не два называть российские беспилотники «самыми лучшими в мире», но все показатели должны быть проверены на практике, еще лучше — в ходе реальных боевых действий. У российского «Ориона» или «Иноходца» такой практики пока нет вовсе, в то время как «Байрактар» уже прошел «обкатку» в самых различных странах, воюя в разных климатических поясах, ландшафтных зонах — Ливии, Северном Ираке, Сирии и Карабахе — и отлично проявил себя.

«Надеюсь, российские коллеги со временем создадут такие же отличные эффективные системы, но на данный момент мне сложно сравнить какой-либо БПЛА с турецким «Байрактаром»», — подчеркнул турецкий эксперт.

По его словам, завидное преимущество и отличный стимул для приобретения «Байрактаров» у многих стран – это цена. В то время как средняя стоимость турецкого беспилотника составляет 5 миллионов долларов, то американские – дороже чуть ли не в десять раз. Такая разница состоит и в том, что американские беспилотники имеют стратегические характеристики с дальностью полета до 21 тысяч миль, в то время как производящая подобные аппараты Анкара не ставит перед собой подобных империалистических задач и целей – турецкие беспилотники имеют более близкие, конкретные цели и задачи, резюмировал наш собеседник.

Вадим Мансуров