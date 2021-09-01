Бывший премьер-министр Италии 84-летний Сильвио Берлускони не был госпитализирован, а просто сходил на прием к врачу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в окружении политика.

Известно, что экс-премьер посетил миланскую больницу «Сан-Раффаэле», чтобы пройти небольшое медицинское обследование, которое длилось несколько часов.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что Сильвио Берлускони был вновь госпитализирован 1 сентября. Незадолго до этого, 26 августа, бывший премьер-министр лег в больницу для прохождения «тщательного клинического обследования». Тогда его представитель заявил, что состояние политика оценивается как удовлетворительное.