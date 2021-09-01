Раиси намерен наладить контакт с соседями Ирана

Президент Ирана Эбрахим Раиси в период пребывания у власти намерен отдать предпочтение во внешней политике отношениям с соседними странами.

Об этом Раиси заявил в среду на заседании Кабмина в Тегеране, сообщает «Анадолу» со ссылкой на государственный телеканал ИРИ.

«Самая активная дипломатия должна проводиться в отношении соседей. Мы должны прилагать все усилия для развития торгово-экономического сотрудничества, поскольку имеются хорошие возможности для укрепления отношений и увеличения доли Ирана в региональной торговле», — отметил он.

Раиси также коснулся афганской проблематики, назвав события последних 20 лет в ближневосточной стране открытым нарушением прав человека со стороны США.

«Чтобы увидеть масштабы безмолвной трагедии, творящейся в Афганистане на протяжении многих лет, достаточно обратить внимание на статистику убитых, раненых или искалеченных женщин и детей», — добавил президент ИРИ.