В Израиле поддержали уход США из Афганистана

1 сентября, 23:39

Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил в среду, что решение США вывести своих военных из Афганистана, возможно, является правильным, но реализовали его не лучшим образом.

«Это произошло не так, как должно было произойти. Возможно, решение это правильное, но реализовали его не так, как нужно», — сказал Лапид, слова которого приводит «Интерфакс» со ссылкой на The Times of Israel.

Лапид полагает, что «мы еще не поняли полностью последствия этого решения».

«Я думаю, нам нужно немного подождать до тех пор, как мы перейдем к выводам», — добавил он.

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Акар: Мы вносим вклад в мир в Азербайджане

1 сентября, 20:27

“Мы вносим вклад в мир в Азербайджане, Ливии, Катаре и других местах”.

Об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал в Кайсери во время выступления на церемонии приветствия членов экипажа, выполнявшего эвакуационные работы в Афганистане.

«Выполняя эти работы, мы с уважением относимся к суверенитету, правам, границам наших соседей. Наша единственная цель – безопасность нашего народа и страны, мы стараемся ради этого. В рамках двусторонних отношений с миссиями НАТО, ООН, ЕС, ОБСЕ Вооруженные силы Турции вносят вклад в мировой и региональный мир в Азербайджане, Ливии, Катаре, Сомали, Боснии и Герцеговине, Косово и др. Мы поддерживаем справедливую борьбу дружеских и братских стран», — отметил он (цитата по «Анадолу»).

Хулуси Акар выразил признательность сторонам, оказавшим содействие процессу эвакуации: «Выражаю признательность поддерживающему ВС Турции в процессе эвакуации местному персоналу, союзникам по НАТО во главе с США, Великобританией и Германией, обеспечившим выделение самолета и иную поддержку, выражаю признательность Пакистану и Таджикистану за искреннее сотрудничество. Особую благодарность я выражаю нашим героическим братьям — азербайджанским солдатам, с которыми вместе несли службу в Кабуле, министерствам во главе с МИД и МВД за сотрудничество в процессе эвакуации», — сказал министр.