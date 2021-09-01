В Израиле поддержали уход США из Афганистана

Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил в среду, что решение США вывести своих военных из Афганистана, возможно, является правильным, но реализовали его не лучшим образом.

«Это произошло не так, как должно было произойти. Возможно, решение это правильное, но реализовали его не так, как нужно», — сказал Лапид, слова которого приводит «Интерфакс» со ссылкой на The Times of Israel.

Лапид полагает, что «мы еще не поняли полностью последствия этого решения».

«Я думаю, нам нужно немного подождать до тех пор, как мы перейдем к выводам», — добавил он.