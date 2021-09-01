Лондон направил полмиллиона на разминирование в зоне Карабаха

Великобритания перечислила 500 тысяч фунтов в качестве помощи в разминировании территорий в зоне недавнего вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.

Средства, переданные Программе развития ООН, помогут в обучении специалистов по обнаружению и обезвреживанию мин.

По словам госминистра Великобритании по делам Европы и Америки Венди Мортон, которые приводит «Спутник», британское пожертвование будет израсходовано в целях использования опыта ООН и сокращения риска для гражданского населения путем обучения и оказания технической поддержки в разминировании.