Директор воркутинской школы назвала наглостью замечание ученика Путину



Директор школы № 35 в Воркуте Юлия Рябцева отчитала ученика Никанора Толстых, заметившего оговорку президента России Владимира Путина на открытом уроке во Владивостоке в ходе марафона общества «Знание».

«Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов», — сказала она в беседе с изданием «Подъем».

По ее словам, возраст не позволил бы ей делать замечания главе государства, а молодым людям присуща определенная наглость.

Рябцева уточнила, что Никанор — хороший ученик, который занимает активную гражданскую позицию, но, по ее мнению, нужно обладать скромностью, чтобы не поправлять Владимира Путина.

«Но это мы начинаем понимать с годами», — посетовала директор.

Ранее школьник из Воркуты Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента России на открытом уроке в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал проводимую Петром I войну со Швецией Семилетней. Подросток уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер, в свою очередь, поблагодарил мальчика за его замечание.