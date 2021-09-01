Киев ответил Лаврову на слова об отсутствии «большого ума» у Зеленского

1 сентября, 17:40

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя высказывание главы МИД РФ о том, что президент Украины Владимир Зеленский делает заявления «не от большого ума», сказал, что сам Лавров «заблудился в трех соснах российской истории».

Свой комментарий Кулеба опубликовал в Twitter в четверг, сообщает «Европейская правда».

«Министр Лавров заблудился в трех соснах российской истории. До XVIII века его государство имело одно название: Московия. В XX веке крестили Русь в Киеве, а не Московию. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо. Не только российский газ, но и пропаганда – самые грязные в мире», – написал министр иностранных дел Украины.

Сергей Лавров ранее заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского на исторические темы или о «самом грязном в мире» российском газе делаются «не от большого ума».

«Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь – это их исконное название. То говорят, что крещение Руси – это праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ – самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно», – сказал Лавров.

Зеленский во время встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм заявил, что «российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций».

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Помощник президента Шахмар Мовсумов разъясняет ситуацию с новыми карантинными ограничениями

1 сентября, 17:35


С 1 сентября для входа в крупные торговые центры, гостиницы, кафе, рестораны и другие объекты общественного питания у граждан в обязательном порядке будет требоваться COVID- паспорт. До 1 октября лица, привившиеся одной из двух доз, могут входить в объекты общественного питания, предъявив COVID- паспорт.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана – завотделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов в интервью «АзерТадж».

Он отметил, что согласно решению оперативного штаба при Кабинете Министров, с 1 октября услугами крупных торговых центров, гостиниц, кафе, ресторанов и других объектов общественного питания смогут воспользоваться только лица, привившиеся обеими дозами вакцины.

Мовсумов также отметил, что для входа в рестораны и кафе, работающие на открытом воздухе, наличие у граждан COVID- паспорта или сертификата об иммунитете не требуется. В общественном транспорте нет каких-либо ограничений в связи с COVID- паспортом, пассажиры только обязаны использовать медицинскую маску.

При этом он отметил, что каких-либо ограничений, связанных с паспортом COVID-19 в общественном транспорте, нет.

Помощник президента добавил, что пассажиров просят использовать только медицинские маски.