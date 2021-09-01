Киев ответил Лаврову на слова об отсутствии «большого ума» у Зеленского

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя высказывание главы МИД РФ о том, что президент Украины Владимир Зеленский делает заявления «не от большого ума», сказал, что сам Лавров «заблудился в трех соснах российской истории».

Свой комментарий Кулеба опубликовал в Twitter в четверг, сообщает «Европейская правда».

«Министр Лавров заблудился в трех соснах российской истории. До XVIII века его государство имело одно название: Московия. В XX веке крестили Русь в Киеве, а не Московию. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо. Не только российский газ, но и пропаганда – самые грязные в мире», – написал министр иностранных дел Украины.

Сергей Лавров ранее заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского на исторические темы или о «самом грязном в мире» российском газе делаются «не от большого ума».

«Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь – это их исконное название. То говорят, что крещение Руси – это праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ – самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно», – сказал Лавров.

Зеленский во время встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм заявил, что «российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций».