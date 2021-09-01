Папа Римский ошибочно процитировал Путина вместо Меркель

1 сентября, 17:23

Папа Римский Франциск высказался по поводу ситуации в Афганистане, собираясь процитировать канцлера Германии Ангелу Меркель, но ошибочно привел слова российского президента Владимира Путина. Об этом пишет агентство dpa.

Во время радиоинтервью в Испании Папу спросили о будущем Афганистана после того, как США и их союзники ушли из страны.

Франциск в ответ похвалил Меркель как одну из «самых выдающихся личностей в международной политике», прежде чем процитировать следующее мнение:

«Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию собственных ценностей другим и попытки построить демократию в других странах по чужим лекалам, не учитывая исторические, национальные, религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы».

На самом деле это заявление принадлежит российскому президенту Владимиру Путину, он сделал ее во время визита Меркель в Москву 20 августа.

Путин до этого регулярно критиковал усилия Запада в контексте Афганистана.

В интервью Папа похвалил «мудрость» «этой женщины». Ватикан не ответил агентству на просьбу прокомментировать перепутанную цитату.

Это было первое интервью Папы Франциска после его пребывания в больнице в июле, когда ему удалили часть кишечника.

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Помощник президента Шахмар Мовсумов разъясняет ситуацию с новыми карантинными ограничениями

1 сентября, 17:35


С 1 сентября для входа в крупные торговые центры, гостиницы, кафе, рестораны и другие объекты общественного питания у граждан в обязательном порядке будет требоваться COVID- паспорт. До 1 октября лица, привившиеся одной из двух доз, могут входить в объекты общественного питания, предъявив COVID- паспорт.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана – завотделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов в интервью «АзерТадж».

Он отметил, что согласно решению оперативного штаба при Кабинете Министров, с 1 октября услугами крупных торговых центров, гостиниц, кафе, ресторанов и других объектов общественного питания смогут воспользоваться только лица, привившиеся обеими дозами вакцины.

Мовсумов также отметил, что для входа в рестораны и кафе, работающие на открытом воздухе, наличие у граждан COVID- паспорта или сертификата об иммунитете не требуется. В общественном транспорте нет каких-либо ограничений в связи с COVID- паспортом, пассажиры только обязаны использовать медицинскую маску.

При этом он отметил, что каких-либо ограничений, связанных с паспортом COVID-19 в общественном транспорте, нет.

Помощник президента добавил, что пассажиров просят использовать только медицинские маски.