Папа Римский рассказал, как медики дважды спасли ему жизнь

1 сентября, 18:45


Папа Римский Франциск, в начале июля перенесший операцию на кишечнике, рассказал, что это важное для него хирургическое вмешательство было сделано по настоянию медбрата. Об этом он сообщил в интервью, которое в среду было передано по испанской радиостанции «Копе».

Ранее радиостанция, принадлежащая Конференции испанских епископов, передала фрагмент интервью, в котором понтифик сообщил: «Медбрат спас мне жизнь». Однако никаких подробностей этого события тогда не приводилось.

«Он сказал мне: «Вам нужно сделать операцию». Были и другие мнения: «Нет, можно обойтись и использовать антибиотики, — сказал понтифик. — Он мне все очень хорошо объяснил. Он работает здесь уже тридцать лет, очень опытный человек. Это второй случай в моей жизни, когда медбрат спас мне жизнь».

Глава Римско-католической церкви уточнил, что в первый раз это произошло в 1957 году, когда во время лечения тяжелой пневмонии медсестра изменила дозировку препаратов. «Врач назначил — не помню сколько, — скажем, миллион единиц пенициллина и миллион единиц стрептомицина — в то время это были единственные антибиотики», — рассказал понтифик. Он добавил, что медсестра порекомендовала увеличить дозу в два раза, когда врач ушел.

На вопрос журналиста о собственном самочувствии Франциск пошутил, что «все еще жив».

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Акар: Мы вносим вклад в мир в Азербайджане

1 сентября, 20:27

“Мы вносим вклад в мир в Азербайджане, Ливии, Катаре и других местах”.

Об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал в Кайсери во время выступления на церемонии приветствия членов экипажа, выполнявшего эвакуационные работы в Афганистане.

«Выполняя эти работы, мы с уважением относимся к суверенитету, правам, границам наших соседей. Наша единственная цель – безопасность нашего народа и страны, мы стараемся ради этого. В рамках двусторонних отношений с миссиями НАТО, ООН, ЕС, ОБСЕ Вооруженные силы Турции вносят вклад в мировой и региональный мир в Азербайджане, Ливии, Катаре, Сомали, Боснии и Герцеговине, Косово и др. Мы поддерживаем справедливую борьбу дружеских и братских стран», — отметил он (цитата по «Анадолу»).

Хулуси Акар выразил признательность сторонам, оказавшим содействие процессу эвакуации: «Выражаю признательность поддерживающему ВС Турции в процессе эвакуации местному персоналу, союзникам по НАТО во главе с США, Великобританией и Германией, обеспечившим выделение самолета и иную поддержку, выражаю признательность Пакистану и Таджикистану за искреннее сотрудничество. Особую благодарность я выражаю нашим героическим братьям — азербайджанским солдатам, с которыми вместе несли службу в Кабуле, министерствам во главе с МИД и МВД за сотрудничество в процессе эвакуации», — сказал министр.