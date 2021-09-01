Папа Римский рассказал, как медики дважды спасли ему жизнь



Папа Римский Франциск, в начале июля перенесший операцию на кишечнике, рассказал, что это важное для него хирургическое вмешательство было сделано по настоянию медбрата. Об этом он сообщил в интервью, которое в среду было передано по испанской радиостанции «Копе».

Ранее радиостанция, принадлежащая Конференции испанских епископов, передала фрагмент интервью, в котором понтифик сообщил: «Медбрат спас мне жизнь». Однако никаких подробностей этого события тогда не приводилось.

«Он сказал мне: «Вам нужно сделать операцию». Были и другие мнения: «Нет, можно обойтись и использовать антибиотики, — сказал понтифик. — Он мне все очень хорошо объяснил. Он работает здесь уже тридцать лет, очень опытный человек. Это второй случай в моей жизни, когда медбрат спас мне жизнь».

Глава Римско-католической церкви уточнил, что в первый раз это произошло в 1957 году, когда во время лечения тяжелой пневмонии медсестра изменила дозировку препаратов. «Врач назначил — не помню сколько, — скажем, миллион единиц пенициллина и миллион единиц стрептомицина — в то время это были единственные антибиотики», — рассказал понтифик. Он добавил, что медсестра порекомендовала увеличить дозу в два раза, когда врач ушел.

На вопрос журналиста о собственном самочувствии Франциск пошутил, что «все еще жив».