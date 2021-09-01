Стартовал 78-й Венецианский кинофестиваль

1 сентября, 18:30


1 сентября, на итальянском острове Лидо открылся 78-й Венецианский кинофестиваль. Об этом сообщило агентство Reuters.

Киномарафон продлится до 11 сентября и будет проходить с соблюдением строгого COVID-протокола. Площадки для просмотров заполнены наполовину, а красную дорожку оградили специальной стеной, чтобы предотвратить скопление людей, желающих получить автограф.

Для посещения мероприятий необходимо предоставить COVID-сертификат и носить маску.

«Красная дорожка будет одной из самых многолюдных за последние годы, потому что все здесь … от Тимоти Шаламе до Зендаи, от Джессики Честейн до Мэтта Дэймона и Бена Аффлека. Список настолько длинный, что я не могу вспомнить всех», – заявил директор фестиваля Альберто Барбера.

Откроет киносмотр фильм испанского режиссера Педро Альмодовара Параллельные матери с Пенелопой Крус, Росси де Пальмой и Айтаной Санчес-Хихон.

Жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля возглавит южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо, известный по фильму «Паразиты». Вместе с ним в состав жюри вошли режиссеры Хлоя Чжао, Александр Нанэу и Саверио Костанцо, а также актрисы Виржини Эфира, Синтия Эриво и Сара Гадон.

По итогам фестиваля вручаются «Золотой лев» за лучшую картину, «Серебряный лев» за лучшую режиссуру, два Кубка «Вольпи» – лучшему актеру и лучшей актрисе, приз «Озелла» за лучший сценарий, приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе и Специальный приз жюри.

По регламенту Кубок «Вольпи» не может быть вручен актеру или актрисе, сыгравшим в фильме, получившем «Золотого льва».

Современные правила фестиваля не разрешают делить премии между несколькими фильмами.

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Помощник президента Шахмар Мовсумов разъясняет ситуацию с новыми карантинными ограничениями

1 сентября, 17:35


С 1 сентября для входа в крупные торговые центры, гостиницы, кафе, рестораны и другие объекты общественного питания у граждан в обязательном порядке будет требоваться COVID- паспорт. До 1 октября лица, привившиеся одной из двух доз, могут входить в объекты общественного питания, предъявив COVID- паспорт.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана – завотделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов в интервью «АзерТадж».

Он отметил, что согласно решению оперативного штаба при Кабинете Министров, с 1 октября услугами крупных торговых центров, гостиниц, кафе, ресторанов и других объектов общественного питания смогут воспользоваться только лица, привившиеся обеими дозами вакцины.

Мовсумов также отметил, что для входа в рестораны и кафе, работающие на открытом воздухе, наличие у граждан COVID- паспорта или сертификата об иммунитете не требуется. В общественном транспорте нет каких-либо ограничений в связи с COVID- паспортом, пассажиры только обязаны использовать медицинскую маску.

При этом он отметил, что каких-либо ограничений, связанных с паспортом COVID-19 в общественном транспорте, нет.

Помощник президента добавил, что пассажиров просят использовать только медицинские маски.