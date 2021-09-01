Стартовал 78-й Венецианский кинофестиваль



1 сентября, на итальянском острове Лидо открылся 78-й Венецианский кинофестиваль. Об этом сообщило агентство Reuters.

Киномарафон продлится до 11 сентября и будет проходить с соблюдением строгого COVID-протокола. Площадки для просмотров заполнены наполовину, а красную дорожку оградили специальной стеной, чтобы предотвратить скопление людей, желающих получить автограф.

Для посещения мероприятий необходимо предоставить COVID-сертификат и носить маску.

«Красная дорожка будет одной из самых многолюдных за последние годы, потому что все здесь … от Тимоти Шаламе до Зендаи, от Джессики Честейн до Мэтта Дэймона и Бена Аффлека. Список настолько длинный, что я не могу вспомнить всех», – заявил директор фестиваля Альберто Барбера.

Откроет киносмотр фильм испанского режиссера Педро Альмодовара Параллельные матери с Пенелопой Крус, Росси де Пальмой и Айтаной Санчес-Хихон.

Жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля возглавит южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо, известный по фильму «Паразиты». Вместе с ним в состав жюри вошли режиссеры Хлоя Чжао, Александр Нанэу и Саверио Костанцо, а также актрисы Виржини Эфира, Синтия Эриво и Сара Гадон.

По итогам фестиваля вручаются «Золотой лев» за лучшую картину, «Серебряный лев» за лучшую режиссуру, два Кубка «Вольпи» – лучшему актеру и лучшей актрисе, приз «Озелла» за лучший сценарий, приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе и Специальный приз жюри.

По регламенту Кубок «Вольпи» не может быть вручен актеру или актрисе, сыгравшим в фильме, получившем «Золотого льва».

Современные правила фестиваля не разрешают делить премии между несколькими фильмами.