Президент Эстонии: Отказ от преподавания на русском языке в эстонских школах невозможен



Отказ от преподавания на русском языке в школах Эстонии невозможен. Об этом заявил новый президент Эстонии Алар Карис в интервью эстонскому государственному порталу ERR.

«Я не верю в то, что в русскоязычном классе с русскоязычной же учительницей с завтрашнего, образно говоря, дня все стало бы преподаваться на эстонском», — отметил Карис. Глава государства также раскритиковал идею сделать бесплатным лишь эстоноязычное высшее образование.

По его словам, такие действия будут «немного попахивать дискриминацией». При этом Карис подчеркнул, что язык все еще остается весомым фактором раскола в обществе. Он пояснил, что, чтобы привести народ к единой системе ценностей, нужно донести до людей, что знание эстонского языка открывает перед ними новые возможности.

15 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что с 2035 года власти перестанут финансировать русскоязычные школы и детские сады в стране. Она отметила, что дети по-прежнему смогут посещать детсады и школы с обучением на русском языке, однако учреждения уже не будут финансироваться из бюджета страны или местного самоуправления. Государственное школьное и дошкольное образование будет вестись на эстонском языке.

Бывший президент республики Керсти Кальюлайд неоднократно подчеркивала необходимость форсировать процесс эстонизации образования. В 2019 году она поддержала ликвидацию двуязычной системы образования в стране, объясняя свою позицию тем, что преподавание русского языка в школах страны «представляет угрозу эстонскому языку и культуре».