Лукашенко считает день рождения шагом навстречу к Богу

1 сентября, 16:12


Александр Лукашенко считает, что каждый день рождения приближает его ко встрече с Богом. Поэтому он и не видит смысла в особом праздновании.

«Ну что такое день рождения? Я с молодости, когда все радовались (ах, день рождения!), всегда считал, что это еще один шаг к Господу Богу», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он посетовал, что день рождения напоминает о том, что человек состарился на один год.

«Ты на год стал старше. Это во-первых. Во-вторых, я не люблю лести, не люблю всякого: ай, давайте будем праздновать! Некоторые в шутку говорят — выходной день еще объявим. Глупость несусветная. И я всегда старался подальше от этого держаться», — добавил он.

При этом Лукашенко не против, чтобы его поздравляли, но не хочет афишировать свой личный день.

«У каждого же день рождения есть. Поэтому не надо из себя при жизни делать великих», — сказал он.

Напомним, в этом году Александру Лукашенко исполнилось 67 лет. Его поздравили представители 10 стран.

﻿

Помощник президента Шахмар Мовсумов разъясняет ситуацию с новыми карантинными ограничениями

1 сентября, 17:35


С 1 сентября для входа в крупные торговые центры, гостиницы, кафе, рестораны и другие объекты общественного питания у граждан в обязательном порядке будет требоваться COVID- паспорт. До 1 октября лица, привившиеся одной из двух доз, могут входить в объекты общественного питания, предъявив COVID- паспорт.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана – завотделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов в интервью «АзерТадж».

Он отметил, что согласно решению оперативного штаба при Кабинете Министров, с 1 октября услугами крупных торговых центров, гостиниц, кафе, ресторанов и других объектов общественного питания смогут воспользоваться только лица, привившиеся обеими дозами вакцины.

Мовсумов также отметил, что для входа в рестораны и кафе, работающие на открытом воздухе, наличие у граждан COVID- паспорта или сертификата об иммунитете не требуется. В общественном транспорте нет каких-либо ограничений в связи с COVID- паспортом, пассажиры только обязаны использовать медицинскую маску.

При этом он отметил, что каких-либо ограничений, связанных с паспортом COVID-19 в общественном транспорте, нет.

Помощник президента добавил, что пассажиров просят использовать только медицинские маски.