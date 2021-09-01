Лукашенко считает день рождения шагом навстречу к Богу



Александр Лукашенко считает, что каждый день рождения приближает его ко встрече с Богом. Поэтому он и не видит смысла в особом праздновании.

«Ну что такое день рождения? Я с молодости, когда все радовались (ах, день рождения!), всегда считал, что это еще один шаг к Господу Богу», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он посетовал, что день рождения напоминает о том, что человек состарился на один год.

«Ты на год стал старше. Это во-первых. Во-вторых, я не люблю лести, не люблю всякого: ай, давайте будем праздновать! Некоторые в шутку говорят — выходной день еще объявим. Глупость несусветная. И я всегда старался подальше от этого держаться», — добавил он.

При этом Лукашенко не против, чтобы его поздравляли, но не хочет афишировать свой личный день.

«У каждого же день рождения есть. Поэтому не надо из себя при жизни делать великих», — сказал он.

Напомним, в этом году Александру Лукашенко исполнилось 67 лет. Его поздравили представители 10 стран.