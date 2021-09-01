Школьник из Воркуты поправил историческую ошибку Путина



Президент России Владимир Путин в ходе общения со школьниками в рамках просветительского марафона, организованного обществом «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке, назвал Северную войну Семилетней. Один из ребят поправил его, сообщает Telegram-канал «Пул N3».

Путин, говоря о войне императора Петра I со Швецией, которая длилась с 1700 по 1721 год, назвал её Семилетней (в которой тоже участвовала Россия, но с 1756 по 1763 год). «Чего, Пётр I Семилетнюю войну учинил?» задал в ходе общения риторический вопрос глава государства.

«Не сочтите за… В общем это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — поправил президента школьник.

Путин поблагодарил его за поправку и продолжил выступление.

