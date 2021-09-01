В США раскрыли детали биографий лидеров «Талибана»

В настоящее время в радикальном движении «Талибан» можно выделить нескольких лидеров. Их имена, детали биографий и роли, которые они исполняют в группировке, раскрыло The Washington Post.

В материале издания перечислены имена четырех наиболее влиятельных представителей талибов. Первым в списке значится Хайбатулла Ахундзада — по данным газеты, именно он считается верховным лидером талибов. Ахундзада пришел к власти в 2016 году после того, как в результате атаки американского беспилотника в Пакистане был убит предыдущий лидер движения Ахтар Мохаммад Мансур. Известно, что Ахундзада является религиозным деятелем и долгое время преподавал в религиозных школах Пакистана, куда сбежал в 2001 году.

При этом, пишет The Washington Post, у Ахундзады нет большого военного опыта. В основном он занимается укреплением финансового положения «Талибана», в том числе за счет наркоторговли, а также работой по объединению различных фракций движения и консолидации власти. Уточняется, что Ахундзада не появлялся на публике уже много лет. В то же время известно, что на этой неделе он находится в Кандагаре, где ведет переговоры по созданию нового правительства Афганистана.

Другой лидер талибов, мулла Абдул Гани Барадар, занимается в первую очередь политическими вопросами и возглавляет политический офис группировки. В отличие от Ахундзады, он является публичной персоной — в частности, именно Барадар возглавлял делегацию талибов на переговорах с США в Катаре и лично общался с занимавшим на тот момент должность американского президента Дональдом Трампом. Кроме того, именно он выступил с обращением к гражданам страны после того, как талибы полностью захватили Афганистан.

Старший сын основателя «Талибана» муллы Мухаммеда Омара мулла Мухаммед Якуб является относительно новым лицом в движении, отмечает издание. При этом он достаточно быстро получил известность после смерти отца в 2013 году. На данный момент Якуб возглавляет вооруженные силы талибов. Как считают некоторые эксперты, Якуб является наиболее умеренным лидером талибов. Так, именно он призывал боевиков воздерживаться от грабежей оставленных мирными жителями домов и не нападать на афганских военных, а также следил за тем, чтобы в стране после падения предыдущего режима продолжали функционировать рынки и магазины.

Еще один заметный представитель талибов — полевой командир Сираджуддин Хаккани — напротив отличается более радикальными взглядами. Известно, что в настоящее время он возглавляет так называемую «Сеть Хаккани» — самое радикальное крыло «Талибана», созданное его отцом Джалалуддином Хаккани и признанное в США террористической организацией.

Как отмечает The Washington Post, «Сеть Хаккани» ответственна за целую серию терактов и нападений на афганских военных и представителей сил международной коалиции. В частности, в 2008 году боевики группировки совершили атаку на гостиницу в Кабуле, в результате которой погибли шесть человек, в том числе один гражданин США. В связи с этим Хаккани разыскивается ФБР для допроса.