Greenpeace подала в суд на правительство Британии

1 сентября, 18:15


Международная экологическая организация Greenpeace подала в суд на правительство Великобритании за предоставление им разрешений на бурение нефтяных скважин в Северном море, в том числе компании BP. Об этом сообщает в среду телеканал Sky News.

Это первый случай, когда подобное разрешение на бурение будет оспорено в суде, и произойдет это в преддверии проведения в ноябре в шотландском городе Глазго Конференции ООН по изменению климата (COP-26). По словам представителя организации Мела Эванса, «возмутительно, что правительство Великобритании регулярно «штампует» разрешения на добычу нефти, полностью игнорируя воздействие этого на климат». «Мы надеемся, что судья согласится с тем, что юридически этого нельзя допустить», — добавил он.

К подобному судебному иску Greenpeace подтолкнуло обращение Oil & Gas UK, ведущей торговой ассоциации шельфовой нефтегазовой отрасли Соединенного Королевства, к британскому правительству о необходимости поддержки 18 новых проектов в Северном море для стабильного обеспечения страны энергоресурсами. По данным этой организации, в январе — марте 2021 года Великобритания вынуждена была импортировать 56% природного газа, необходимого для производства тепла и электроэнергии, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло на фоне снижения добычи газа в Северном море вследствие длительного спада в отрасли.

По словам исполнительного директора Oil & Gas UK Дейрдре Мичи, «изменения необходимы, поэтому вопрос заключается в том, как быстро мы сможем изменить ситуацию». Сокращение Британией внутреннего производства нефти и газа, опережающее снижение спроса, «рискует сделать нас все более зависимыми от других стран», предупредила Мичи. «Нефть и газ обеспечили почти три четверти всех энергоресурсов страны в прошлом году, и мы будем продолжать полагаться на них», — добавила глава организации45

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Помощник президента Шахмар Мовсумов разъясняет ситуацию с новыми карантинными ограничениями

1 сентября, 17:35


С 1 сентября для входа в крупные торговые центры, гостиницы, кафе, рестораны и другие объекты общественного питания у граждан в обязательном порядке будет требоваться COVID- паспорт. До 1 октября лица, привившиеся одной из двух доз, могут входить в объекты общественного питания, предъявив COVID- паспорт.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана – завотделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов в интервью «АзерТадж».

Он отметил, что согласно решению оперативного штаба при Кабинете Министров, с 1 октября услугами крупных торговых центров, гостиниц, кафе, ресторанов и других объектов общественного питания смогут воспользоваться только лица, привившиеся обеими дозами вакцины.

Мовсумов также отметил, что для входа в рестораны и кафе, работающие на открытом воздухе, наличие у граждан COVID- паспорта или сертификата об иммунитете не требуется. В общественном транспорте нет каких-либо ограничений в связи с COVID- паспортом, пассажиры только обязаны использовать медицинскую маску.

При этом он отметил, что каких-либо ограничений, связанных с паспортом COVID-19 в общественном транспорте, нет.

Помощник президента добавил, что пассажиров просят использовать только медицинские маски.