Greenpeace подала в суд на правительство Британии



Международная экологическая организация Greenpeace подала в суд на правительство Великобритании за предоставление им разрешений на бурение нефтяных скважин в Северном море, в том числе компании BP. Об этом сообщает в среду телеканал Sky News.

Это первый случай, когда подобное разрешение на бурение будет оспорено в суде, и произойдет это в преддверии проведения в ноябре в шотландском городе Глазго Конференции ООН по изменению климата (COP-26). По словам представителя организации Мела Эванса, «возмутительно, что правительство Великобритании регулярно «штампует» разрешения на добычу нефти, полностью игнорируя воздействие этого на климат». «Мы надеемся, что судья согласится с тем, что юридически этого нельзя допустить», — добавил он.

К подобному судебному иску Greenpeace подтолкнуло обращение Oil & Gas UK, ведущей торговой ассоциации шельфовой нефтегазовой отрасли Соединенного Королевства, к британскому правительству о необходимости поддержки 18 новых проектов в Северном море для стабильного обеспечения страны энергоресурсами. По данным этой организации, в январе — марте 2021 года Великобритания вынуждена была импортировать 56% природного газа, необходимого для производства тепла и электроэнергии, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло на фоне снижения добычи газа в Северном море вследствие длительного спада в отрасли.

По словам исполнительного директора Oil & Gas UK Дейрдре Мичи, «изменения необходимы, поэтому вопрос заключается в том, как быстро мы сможем изменить ситуацию». Сокращение Британией внутреннего производства нефти и газа, опережающее снижение спроса, «рискует сделать нас все более зависимыми от других стран», предупредила Мичи. «Нефть и газ обеспечили почти три четверти всех энергоресурсов страны в прошлом году, и мы будем продолжать полагаться на них», — добавила глава организации45