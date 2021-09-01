Путин: Результат 20-летнего присутствия США в Афганистане — одни трагедии

1 сентября, 11:47

Двадцатилетнее присутствие США в Афганистане обернулось нулевым, если не отрицательным результатом, считает президент России Владимир Путин.

«Двадцать лет американские войска присутствовали на этой территории и двадцать лет пытались, можно сказать об этом, никого не обижая, цивилизовывать людей, которые живут там, внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле этого слова, в том числе и политической организации общества», — сказал он на встрече с учащимися школы всероссийского детского центра «Океан», передает «Интерфакс».

«Результат — одни трагедии, одни потери и для тех, кто это делал — для США, и тем более для тех людей, которые живут на территории Афганистана. Результат нулевой, если не сказать, что в минус все пошло», — продолжил Путин.

По его словам, «если кто-то в отношении кого-то что-то делает, то он должен исходить из истории, культуры, философии жизни этих людей в самом широком смысле, должен подходить с уважением к их традиции».

Путин подчеркнул, что «извне невозможно навязать ничего».

«Ситуация должна созреть, а если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее, качественнее, надо помогать людям», — сказал президент.

При этом он заметил, что «помогать нужно цивилизованным способом, аккуратно и не спеша».

«Без учета всех этих факторов, в том числе и исторического характера, добиться чего-либо позитивного почти невозможно», — заключил Путин.

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АрмСМИ лопаются от зависти: Богатое освещение города Шуша, залитого азербайджанскими огнями, видно даже из Ханкенди

1 сентября, 11:14

Молниеносные восстановительные работы, которые ведутся Азербайджаном в освобожденном Карабахе, находятся под пристальным вниманием армянских СМИ. Как пишет ереванская газета «Грапарак», Азербайджан развернул масштабное строительство в Шуше.

«Помимо дорог и тоннелей, построена высоковольтная подстанция. Всего в нескольких метрах от построенной в советское время подстанции на ведущей в Шушу дороге за несколько месяцев была построена подстанция, питающая и освещающая город», – пишет издание.

Газета отмечает, что богатое освещение Шуши, залитого азербайджанскими огнями, видно даже из Ханкенди.

«А дорога находится под контролем российских и азербайджанских пограничников. Российские пограничники проверяют паспорта въезжающих в город под неусыпным присмотром азербайджанских солдат», — пишет газета.