Британия вывезла служебных собак из Афганистана

1 сентября, 12:01

Великобритания вывезла всех своих служебных собак из Афганистана, сообщает Daily Mail.

Бывший коммандос британской королевской морской пехоты Пен Фартинг (Pen Farthing) вывез около 200 собак и кошек из Афганистана. При этом некоторые военные возмутились таким подходом Британии, заявив, что властям стоило приложить больше усилий для спасения людей, а не животных.

Daily Mail подчеркивает, что в отличие от США, британской стороне удалось спасти животных. По данным благотворительной организации по защите животных American Humane, Соединенные Штаты бросили десятки служебных собак в Афганистане. Организация осудила «смертный приговор», который США фактически подписали оставленным животным.

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АрмСМИ лопаются от зависти: Богатое освещение города Шуша, залитого азербайджанскими огнями, видно даже из Ханкенди

1 сентября, 11:14

Молниеносные восстановительные работы, которые ведутся Азербайджаном в освобожденном Карабахе, находятся под пристальным вниманием армянских СМИ. Как пишет ереванская газета «Грапарак», Азербайджан развернул масштабное строительство в Шуше.

«Помимо дорог и тоннелей, построена высоковольтная подстанция. Всего в нескольких метрах от построенной в советское время подстанции на ведущей в Шушу дороге за несколько месяцев была построена подстанция, питающая и освещающая город», – пишет издание.

Газета отмечает, что богатое освещение Шуши, залитого азербайджанскими огнями, видно даже из Ханкенди.

«А дорога находится под контролем российских и азербайджанских пограничников. Российские пограничники проверяют паспорта въезжающих в город под неусыпным присмотром азербайджанских солдат», — пишет газета.