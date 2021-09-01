Британия вывезла служебных собак из Афганистана

Великобритания вывезла всех своих служебных собак из Афганистана, сообщает Daily Mail.

Бывший коммандос британской королевской морской пехоты Пен Фартинг (Pen Farthing) вывез около 200 собак и кошек из Афганистана. При этом некоторые военные возмутились таким подходом Британии, заявив, что властям стоило приложить больше усилий для спасения людей, а не животных.

Daily Mail подчеркивает, что в отличие от США, британской стороне удалось спасти животных. По данным благотворительной организации по защите животных American Humane, Соединенные Штаты бросили десятки служебных собак в Афганистане. Организация осудила «смертный приговор», который США фактически подписали оставленным животным.