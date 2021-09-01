В Грузии за сутки от COVID-19 скончались 74 человека

1 сентября, 11:35

В Грузии за последние сутки подтверждено 3 886 новых случаев заражения коронавирусом, 4 103 человек выписаны после выздоровления. За последние сутки скончались 74 пациента.

Об этом сообщили в Национальном центре по контролю за заболеваниями и общественному здравоохранению страны.

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АрмСМИ лопаются от зависти: Богатое освещение города Шуша, залитого азербайджанскими огнями, видно даже из Ханкенди

1 сентября, 11:14

Молниеносные восстановительные работы, которые ведутся Азербайджаном в освобожденном Карабахе, находятся под пристальным вниманием армянских СМИ. Как пишет ереванская газета «Грапарак», Азербайджан развернул масштабное строительство в Шуше.

«Помимо дорог и тоннелей, построена высоковольтная подстанция. Всего в нескольких метрах от построенной в советское время подстанции на ведущей в Шушу дороге за несколько месяцев была построена подстанция, питающая и освещающая город», – пишет издание.

Газета отмечает, что богатое освещение Шуши, залитого азербайджанскими огнями, видно даже из Ханкенди.

«А дорога находится под контролем российских и азербайджанских пограничников. Российские пограничники проверяют паспорта въезжающих в город под неусыпным присмотром азербайджанских солдат», — пишет газета.