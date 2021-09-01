Токаев призвал всех казахстанцев учить казахский язык

1 сентября, 11:25

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане. «Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию согласно нашему законодательству препятствовать нельзя», — цитирует его Tengrinews.kz.

«Нет никаких оснований полагать, что поле казахского языка слишком ограничено», — добавил Токаев.

Он отметил, что развитие казахского языка остается одним из приоритетных направлений государственной политики. «В целом расширяется сфера применения государственного языка. Это закономерное явление, главная тенденция жизни», — рассказал он.

Токаев также призвал всех казахстанцев учить казахский язык. «Это главный признак патриотизма. При этом, если наша молодежь в совершенстве владеет другими языками, в том числе русским, она не проиграет», — подчеркнул Токаев.

﻿

АрмСМИ лопаются от зависти: Богатое освещение города Шуша, залитого азербайджанскими огнями, видно даже из Ханкенди

1 сентября, 11:14

Молниеносные восстановительные работы, которые ведутся Азербайджаном в освобожденном Карабахе, находятся под пристальным вниманием армянских СМИ. Как пишет ереванская газета «Грапарак», Азербайджан развернул масштабное строительство в Шуше.

«Помимо дорог и тоннелей, построена высоковольтная подстанция. Всего в нескольких метрах от построенной в советское время подстанции на ведущей в Шушу дороге за несколько месяцев была построена подстанция, питающая и освещающая город», – пишет издание.

Газета отмечает, что богатое освещение Шуши, залитого азербайджанскими огнями, видно даже из Ханкенди.

«А дорога находится под контролем российских и азербайджанских пограничников. Российские пограничники проверяют паспорта въезжающих в город под неусыпным присмотром азербайджанских солдат», — пишет газета.