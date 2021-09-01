Токаев призвал всех казахстанцев учить казахский язык

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане. «Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию согласно нашему законодательству препятствовать нельзя», — цитирует его Tengrinews.kz.
«Нет никаких оснований полагать, что поле казахского языка слишком ограничено», — добавил Токаев.
Он отметил, что развитие казахского языка остается одним из приоритетных направлений государственной политики. «В целом расширяется сфера применения государственного языка. Это закономерное явление, главная тенденция жизни», — рассказал он.
Токаев также призвал всех казахстанцев учить казахский язык. «Это главный признак патриотизма. При этом, если наша молодежь в совершенстве владеет другими языками, в том числе русским, она не проиграет», — подчеркнул Токаев.